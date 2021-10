El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) adelantó que en su próxima visita a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Nueva York, planteará a las naciones un compromiso para combatir la corrupción y la desigualdad en el mundo.

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo recordó que el motivo de su viaje a la sede de la ONU es a la sesión en la cual México asumirá la presidencia del Consejo de Seguridad del organismo internacional.

"Nos toca la presidencia del Consejo de Seguridad, voy a conducir la reunión y la sesión del Consejo, ese día se van a tratar temas, voy a tomar la palabra y voy a dar a conocer un mensaje que tiene que ver con un compromiso para combatir la corrupción y la desigualdad en el mundo".

Explicó que viajará a Nueva York el próximo 8 de noviembre al mediodía, un día antes de asistir a la ONU, acompañado por el secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard y el jefe de su equipo de Ayudantía, Daniel Asaf, y, ese mismo día se reunirá por la noche con el embajador de México en la ONU, Juan Ramón de la Fuente.

El presidente pidió a los connacionales de Nueva York, que han expresado su deseo darle la bienvenida, que busquen al embajador Juan Ramón de la Fuente, para explorar la posibilidad de que una comisión pueda reunirse con él.

"Les diría que busquen al doctor Juan Ramón de la Fuente, que es el embajador de México en la ONU, que se pongan de acuerdo con él, para ver si podemos tener una entrevista con una comisión, con un grupo".

Recordó que por razones de seguridad y protocolo de Estados Unidos no sería correcto que si hay una manifestación bajara del transporte (a cargo del Servicio Secreto) a saludar a los connacionales que viven en ese país.

"Por razones de seguridad, sobre todo del país que visito, ellos se hacen cargo de la logística, ya este deciden ellos, así fue cuando estuve en la Casa Blanca. No puedo bajarme si hay una manifestación, no es correcto, lo podría hacer, pero no lo considero correcto, como se dice en la Biblia hay que evitar juicios y actos temerarios".

MS