Cometa 3I/ATLAS se podrá ver de nuevo en esta fecha

Tras alcanzar su punto más cercano al sol —llamado el perihelio—, el Cometa 3I/ATLAS continúa dando de qué hablar, pues este aún será visible por los siguientes días, aquí te contamos los detalles.

Desde que fue descubierto en el espacio, 3I/ATLAS, ha representado todo un reto para la comunidad científica debido a su proximidad con la tierra y otros cuerpos celestes como el Sol, además de presentar constantes cambios en su trayectoria.

Aunque la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA) descartó que fuera un peligro para el planeta, pues su trayectoria se encuentra a una distancia segura para la Tierra, el objeto interestelar mantiene atentos a los astrónomos.

Una de las peculiaridades que destacó a este cometa fue su comportamiento inusual, ya que durante julio y agosto, 3I/ATLAS mostraba una curiosa 'anticola´ —una estela orientada hacia el Sol—, un fenómeno poco común entre los objetos celestes.

Sin embargo, en septiembre, las imágenes del Observatorio del Teide en España reveló un cambio drástico: la 'anticola' desapareció y dio paso a una cola tradicional, dirigida en sentido contrario al astro rey. Según National Geographic, este cambio representa un punto de inflexión que desafía las teorías previas sobre cómo los cuerpos interestelares reaccionan ante la radiación solar.

La presencia de este cometa en el espacio se detectó por primera vez el pasado 1 de julio, a través del telescopio de sondeo ATLAS —Sistema de última Alerta de Impacto Terrestre de Asteroides—, financiado por la NASA en Río Hurtado, Chile.

De acuerdo con datos de la NASA, después del perihelio de 3I/ATLAS, o sea, en su paso por detrás del sol, el cuerpo interestelar se podrá atisbar a través de sondas espaciales como las dispuestas en Marte. Sin embargo, este volverá a ser visible durante el amanecer del 1 de noviembre con instrumentos espaciales, también se espera que el telescopio espacial James Webb vuelva a fotografiarlo.

AO

