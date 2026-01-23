Zuffa Boxing vs. CMB, AMB, FIB, OMB

Arranca hoy viernes en Las Vegas, Zuffa Boxing, con cartelera que estelarizan el irlandés Callum Walsh ante el mexicano Carlos Ocampo. El proyecto trabajará para hacer cambios profundos en el boxeo, no existirán las categorías intermedias, las súper y las junior, tampoco intervendrán CMB, AMB, FIB y OMB. Zuffa tendrá sus propios cinturones.

Hasta 2025, se informó que el negoció lo pagará íntegro la Autoridad General de Entretenimiento de Arabia Saudita, con Turki Alalshikh como su presidente. “Nosotros promovemos, producimos, vendemos los derechos y gestionamos las alianzas globales. Todo esto bajo un esquema en el que recibimos un pago que se suma a nuestro plan de crecimiento”, explicó Mark Shapiro, presidente de TKO Group Holdings, Inc., Zuffa, WWE, UFC. Publicado en Columna Match en EL INFORMADOR, 17 de octubre de 2025.

En septiembre acordaron Zuffa Boxing y Paramount, transmitirá doce carteleras de boxeo al año, Paramount+, y podría extenderse también a la CBS, la más vista en los Estados Unidos.

La escala salarial para los boxeadores profesionales que actúen con Zuffa Boxing, 20 mil dólares por un combate a 10 asaltos de un púgil no clasificado. 50 mil si la empresa clasifica al púgil del número 5 al 10. 125 mil si la empresa clasifica al púgil entre los puestos 3 y 4. 375 mil al retar el campeonato de la empresa. 750 mil al defender el campeonato de la empresa.

Los boxeadores que firmen con la organización recibirán un pago inmediato de 5 mil dólares a los tres días de la firma de su contrato. Los púgiles deberán comprometerse por un periodo de tres años a partir de su combate de debut y deberán permanecer bajo contrato durante al menos dos años a partir de la "fecha efectiva", indicada en el acuerdo.

El boxeo, al menos en la reciente década, no ha logrado reunir a un grupo de boxeadores que entusiasmen a los aficionados. Lo hicieron Roberto "Manos de Piedra" Durán, Marvin Hagler, "Sugar" Ray Leonard, Thomas Hearns, coincidieron después Manny Pacquiao, Juan Manuel Márquez, Floyd Mayweather Jr., "Sergio "Maravilla" Martínez, Julio César Chávez Jr. Hoy el público exige entretenimiento, examinará el producto de Zuffa Boxing, si no lo convence, regresará para ver al youtuber Jake Paul... Y por ahí estaré atisbando.