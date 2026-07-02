¿Y si sí, Femexfut?

Lo primero que habrá que decir es que la Federación Mexicana de Futbol (Femexfut) no tiene nada que ver con la participación triunfal sin precedente que ya logró el Tri en el Mundial que está en desarrollo.

Porque la Selección Mexicana ha funcionado a pesar de los vicios del sistema del futbol nacional.

Con su triunfo ante Ecuador el martes pasado, el Tri ganó un partido de eliminatoria directa, como no sucedía desde hace 40 años que venció 2-0 a Bulgaria también en el Mundial en casa de 1986. Y ese logro se dio pese a que la Femexfut ha privilegiado siempre sus intereses comerciales y económicos muy por encima del desarrollo deportivo y competitivo de la Liga Mexicana.

El equipo verde logró por primera vez en su historia de participación en los mundiales ganar los tres partidos de la primera fase y pasar en primer lugar de su grupo con nueve puntos y sin ningún gol en contra. Y eso lo consiguió pese a la eliminación, desde hace años, del proceso de ascenso y descenso entre la Primera y la Segunda División, que ha suprimido la competencia y afectado la calidad de los equipos de la Liga MX. Eso no les ha importado, porque en su lugar implementaron un jugoso esquema de multas que deben pagar los equipos que queden en los últimos lugares a la Femexfut, para que a pesar de su mediocridad sigan en la Primera División.

El Tri pasó a Octavos de Final como el único equipo que no ha recibido gol en contra de los 48 equipos participantes, jugando uno de sus mejores partidos de todos los tiempos, y que ha provocado celebraciones populares nunca vistas en todo el país. Ese avance se dio pese a la multipropiedad que permite la Femexfut para que un dueño tenga varios equipos, y que pervierte la competencia. También pese a los partidos “moleros” que siempre busca para la Selección, sobre todo en Estados Unidos, pensando más en la taquilla que en buscar rivales de nivel que mejoren la calidad de juego del equipo nacional.

El conocido ya como “niño maravilla” del Mundial 2026, el jugador mexicano Gilberto Mora, que a sus 17 años es el de menor edad de la competencia y que ha maravillado por su estilo y calidad de futbol a propios y extraños, surgió pese al exceso de jugadores extranjeros que se permiten en el torneo mexicano, y que reduce las oportunidades para niños y jóvenes mexicanos y que afecta también negativamente a la Liga MX.

Tras el fracaso del equipo mexicano en Qatar en el pasado Mundial del 2022, al quedar eliminado en la fase de grupos, vino toda una cascada de promesas para reestructurar el futbol mexicano por parte de los directivos que nunca ocurrió.

Por eso, si sí se gana el domingo y el Tri sigue avanzando, será como siempre en el deporte en México: una historia exitosa de esfuerzos personales que se dieron a pesar de la falta de políticas públicas y privadas para promover y estimular el deporte para la salud y para el alto rendimiento.