¿Y los millonarios del agua?

Mientras el oficialismo morenista presume una nueva Ley General de Aguas, el verdadero problema sigue ahí: los grandes acaparadores privados.

Si bien plantea algunos candados para evitar el tráfico de concesiones y amplía las sanciones penales, deja sin tocar el acaparamiento legal de este recurso estratégico.

“Los millonarios del agua” es el título del estudio publicado en 2020 por los académicos Wilfrido A. Gómez Arias y Andrea Moctezuma. Comparto algunos datos para explicar a qué me refiero.

En ese momento había 298 mil 337 usuarios con alguna concesión de agua en el país.

Entre estos poseedores de títulos están aquellos que utilizan el líquido para fines públicos como la CFE, Pemex o los organismos gestores del agua en las urbes.

Luego aquellos que le dan un uso de tipo social: ejidos y comunidades rurales que lo emplean para actividades de subsistencia; algunas veces persiguen el lucro, pero con ciertos límites por las condiciones de tenencia de la tierra.

En un tercer rubro están los grandes usuarios privados que utilizan el agua para actividades productivas, es decir, con fines exclusivamente de lucro.

En este último grupo hay 3 mil 304 grandes concesionarios que se dividen en empresas, personas físicas y asociaciones civiles que equivalen al 22.3% del total del agua concesionada en el país a pesar de que representan el 1.1% de los usuarios privados.

Los grandes poseedores del agua en México son ArcelorMittal, la siderúrgica más grande del mundo que en Michoacán explota al año el equivalente a llenar 100 estadios Azteca para producir acero.

También están la trasnacional Kimberly-Clark que fabrica productos de limpieza, cuidado e higiene y denunciada por contaminar ríos en Veracruz, Querétaro y Michoacán.

Y la minera Peñasquito de la empresa canadiense GoldCorp también acusada de contaminar cuerpos de agua en Zacatecas.

Las refresqueras como Bebidas Mundiales y Bepensa de grupo FEMSA que utiliza el agua para producir bebidas como la Coca Cola.

Y Buenavista del Cobre de Grupo México, propiedad de Germán Larrea, el segundo hombre más rico del país.

En las concesiones para el uso industrial se encuentran inmobiliarias, agroindustrias, termoeléctricas y constructoras.

Suele decirse que el principal gasto de agua proviene del sector agrícola, pero no corresponde a los campesinos sino al sector privado.

Entre los grandes tenedores de agua en el sector agrícola en el país están Uumbal Chiapas Sap en el Sur, Agropecuaria La Norteñita y la estadounidense Berrymex que opera en Jalisco para la producción de berries.

Podría continuar con la lista, pero creo que es suficiente para ilustrar mi punto: sin revisar el mapa real del acaparamiento legal del agua, cualquier reforma es apenas cosmética.

jonathan.lomeli@informador.com.mx