Sin miedo al éxito

Quien anda paseando por los pasillos del Capitolio como si fuera su vieja oficina es nada menos que Pablo Lemus, quien llegó a Washington con el pecho más inflado que un balón recién estrenado. Entre reuniones con congresistas, saludos protocolarios con el embajador de México y fotos, el gobernador de Jalisco presume agenda internacional. Dicen que hasta se prepara para sentarse con Claudia Sheinbaum y seguir afinando los detalles del Mundial 2026 (hoy es el sorteo de grupos).

Además, la visita responde dudas sobre las supuestas investigaciones en su contra en Estados Unidos. ¡No hay nada!

¿Los 31 gobernadores y mandatarias estatales, sobre todo de Morena, se atreverán a hacer lo mismo? Porque dicen que más de uno ya estaría “inhabilitado” por decisión propia. No vaya siendo que una escala en Dallas se convierta en estancia prolongada, cortesía de alguna agencia de tres letras. ¿O qué?



* * *



Ya que andamos en ánimo mundialista, ayer la dupla Lemus-Frangie marcó su primer gol frente a la constructora Javer, la que quiere construir 17 mil nuevas casas en la ya colapsada zona de Valle de los Molinos.

Después de meses jugando a la defensiva, la dupla de mandatarios consiguió una suspensión provisional para frenar el megaproyecto, pues el terreno está decretado por el municipio como área de conservación ecológica.

El gobernador y el alcalde zapopano ya habían advertido que iban a buscar por todas las vías para impedir la urbanización, y por lo visto el marcador se movió a su favor: 1-0 y no planean echarse atrás para mantener el triunfo.



* * *



Nos enteramos que a pesar de las intenciones de algunas fracciones de diputados para obstaculizar la aprobación del Presupuesto del Estado 2026 en el Congreso estatal si no avanzan, a cambio, otras reformas como la del Poder Judicial, se realizarán las mesas temáticas para revisión del total del presupuesto que se ejercerá el año entrante.

En la fracción de Movimiento Ciudadano se calcula que las reasignaciones presupuestales podrían alcanzar, máximo, 500 millones de pesos, una cantidad menor en un paquete presupuestal de más de 180 mil millones, pero eso finalmente, ocurrirá si hay negociación y se suman los votos necesarios para sacar adelante este ejercicio anual. ¿Será que puedan tenerlo para el 15 de diciembre?