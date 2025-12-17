¿Y las obras en López Mateos?

Aún no hay veredicto sobre cómo desfogar el eterno embudo de López Mateos y, por ahora, la consigna es paciencia… mucha paciencia.

Desde el Gobierno de Jalisco dicen que primero hay que ver cómo se comportan los nuevos proyectos de movilidad antes de hablar de soluciones mayores. En otras palabras, primero se medirán los efectos de las obras en la Carretera a Chapala (del Aeropuerto al Periférico). Luego el proyecto completo del Antiguo Camino a Colima. También los efectos de la Línea 4 del Tren Ligero.

Todas esas obras pretenden quitarle carga vehicular a López Mateos, pero será hasta después del Mundial 2026 cuando se tome una decisión de cuál obra se hará en el corredor mencionado: si un segundo piso, transporte articulado, una nueva ruta del Tren Ligero o más carriles.

También será importante esperar a que el Gobierno federal determine por dónde pasará el tren de pasajeros que viene desde la Ciudad de México a Guadalajara.

* * *

En el Congreso de Jalisco ya celebraron una magistratura, pero todavía les falta otra para completar el combo. Aunque Mayra Nayely Cervantes Gutiérrez ya fue elegida como magistrada del Supremo Tribunal de Justicia, sigue vacante la silla que dejó Daniel Espinosa Licón, quien no pierde la esperanza de volver por sus fueros.

Desde la Comisión de Seguridad y Justicia se explica que todo está congelado por una suspensión judicial que nadie ha visto llegar formalmente. Que ya notificaron, que notificaron poquito, que tal vez en febrero…

Mientras tanto, la reforma judicial pendiente marca el calendario: si hay un nuevo nombramiento, cuentan que tendría vigencia sólo en 2026 y 2027, ante la elección judicial.

Por ahora, la vacante sigue calentándose sola. Y el suspenso también.

* * *

Dicen que donde ya se están calmando las aguas es en el Ayuntamiento de Tequila, que encabeza Diego Rivera. Cuentan que una tequilera ya anda en plan conciliador con la administración municipal y que, como milagro burocrático, no hay denuncias contra el municipio. También avanza, ahora sí, la entrega de licencias municipales, esas que fueron gasolina del pleito. Afirman que funcionarios y directivos ya fumaron la pipa de la paz y brindaron como si nada hubiera pasado. Claro, tras la “sugerencia” llegada desde Palacio Nacional.

Pero ojo: mientras unos celebran, la Fiscalía del Estado acumula más denuncias por extorsión, acoso y hostigamiento. Comerciantes y empresarios siguen levantando la voz contra el Ayuntamiento… y el fin de semana pasado llegaron más querellas.

En síntesis, el brindis todavía no borra los expedientes.