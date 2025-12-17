Presupuesto mata bloque opositor

Como se veía venir, el oficialismo emecista ahora sí trabajó en sintonía y logró romper la alianza opositora que nació con el proyecto de la reforma judicial en octubre pasado, y que firmaron Morena, PAN, PRI, PT, Hagamos y Futuro.

Esta vez apareció la operación política del coordinador de la bancada del partido Movimiento Ciudadano (MC), José Luis Tostado, en respaldo del buen trabajo de su correligionaria diputada y presidenta de la comisión legislativa de Hacienda, Gabriela Cárdenas, que se reflejó en la construcción de acuerdos con las y los opositores. Desde luego que, el cierre de estos compromisos, fueron empujados desde el Palacio de Gobierno con los enviados del mandatario estatal Pablo Lemus al Congreso: su secretario de gobierno, Salvador Zamora, y su coordinador de gabinete, Alberto Esquer, que también participaron con todo en las negociaciones.

Lo primero que hicieron fue aumentar la propuesta inicial de gasto de 181 mil 548 millones 876 mil 515 pesos, para fijarlo en 182 mil 692 millones de pesos. Y aunque siguió quedando por debajo del propuesto para este año, que fue de 182 mil 834 millones 426 mil 437 pesos, alcanzó para que con esos mil cien millones de pesos extras se hicieran las reasignaciones negociadas con cada una de las bancadas de oposición.

Fue suficiente para canalizar 250 millones para apoyos a municipios que demandaban las y los diputados de los partidos opositores, principalmente del PAN y el PRI; hubo también 50 millones de pesos adicionales a los Hospitales Civiles de la Universidad de Guadalajara, con lo que obtuvieron el apoyo parcial de la bancada de Hagamos, entre otras reasignaciones.

Así, la administración emecista utilizó el tema presupuestal, y con el reparto de recursos desarmó, al menos por el momento, al bloque opositor y llegó el lunes pasado con los votos necesarios para aprobar el primer presupuesto elaborado por el gobierno de Pablo Lemus sin mayores sobresaltos.

Neutralizaron y le dieron vuelta así, a la advertencia que le hicieron en Palacio Nacional al gobernador de Jalisco de que la bancada de Morena en el Congreso local, como sucedió, votaría en contra del paquete económico 2026, en represalia porque en la Cámara de Diputados, la fracción emecista no había respaldado algunas iniciativas presidenciales.

Pareciera que fuera del tema presupuestal y cumplida la instrucción dada desde la Presidencia de la República, las y los morenistas locales también hicieron pactos con la fracción del partido Movimiento Ciudadano y sus flamantes aliados, a juzgar por los 34 votos alcanzados por el auditor Jorge Ortiz, quien logró que lo ratificaran por otro periodo de ocho años, pero ese será tema del “Radar” de mañana.