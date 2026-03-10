¿Y el nuevo fiscal?

¿Alguien sabe dónde está Cipriano Manzanilla? Inició funciones como fiscal Anticorrupción desde el pasado 15 de febrero, pero hay un silencio absoluto. Ni conferencias, ni posicionamientos, ni siquiera el clásico café con reporteros para explicar por dónde irán sus primeras investigaciones.

En los pasillos del poder dicen que la discreción sólo puede significar tres cosas. Primera: ni él mismo esperaba quedarse con la silla. Segunda: que la Fiscalía Anticorrupción será un elegante florero institucional. Y tercera: que está preparando discretamente las primeras carpetas de investigación contra ex secretarios de la administración de Enrique Alfaro. ¿Será?

Mientras aparece en público, queda la encuesta abierta. ¿Fiscal sorpresa, fiscal decorativo… o fiscal con bisturí?

* * *

En los pasillos empresariales ya empezó el suspiro colectivo por la reducción de la jornada laboral a 40 horas a la semana. Desde la Cámara de Comercio advierten, con diplomacia digna de manual corporativo, que están muy de acuerdo con la reforma… siempre y cuando no afecte horarios, productividad, costos, utilidades ni la paz espiritual de los patrones.

El mensaje, traducido del “empresarial al español”, sería algo así: sí a trabajar menos, pero sin que nadie note que se trabaja menos.

Por eso recomiendan a las empresas ir preparándose: revisar contratos, reorganizar turnos y afinar el control de asistencia. O, dicho de otro modo, tener listo el cronómetro.

* * *

En su séptima sesión del Consejo Nacional, la dirigencia de Morena volvió a recordar que “primero está el proyecto de nación y después las aspiraciones personales”. Un principio noble… que en la política mexicana suele durar exactamente hasta que aparecen las candidaturas.

El partido también cerró filas con Claudia Sheinbaum, tanto en su choque con Donald Trump como en la reforma electoral enviada al Congreso. Hasta ahí todo bien.

El pequeño detalle es que los aliados —Partido Verde Ecologista de México y Partido del Trabajo— ya dan señales de que la reforma no pasará exactamente como la imaginó el Palacio Nacional.

Y mientras desde la Presidencia se pide evitar reelecciones en 2027, más de un alcalde, presidenta municipal o legislador ya anda midiendo el terreno… no para retirarse, sino para repetir. Porque el proyecto de nación es primero, sí… pero la silla también cuenta.

¡Ya veremos!