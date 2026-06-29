Volver, volver a la realidad

Después de que se jugaron cuatro únicos partidos del Mundial de Futbol en Guadalajara, la realidad comienza a pesar. La crisis del agua volvió.

La ciudadanía expresa cada vez más su descontento digital mientras el discurso gubernamental, representado por su máximo responsable, el gobernador Pablo Lemus, parece ignorar el tema.

Realicé un análisis, apoyado con Claude, de los comentarios de cuatro publicaciones del gobernador en X, Instagram, Facebook y TikTok.

En las primeras tres redes revisé las interacciones de la publicación del sábado 27 de junio donde el mandatario agradeció a Fher de Maná por “una noche inolvidable”.

En el caso de TikTok, analicé el post en que el gobernador cantó con 250 mil personas “Volver, Volver” en el concierto de Alejandro Fernández.

Identifiqué 230 interacciones directas -no consideré los diálogos entre usuarios- en las cuatro plataformas.

En total, 86 (37%) fueron reclamos por el agua turbia del SIAPA. Otras 35 (15%) fueron interacciones negativas que criticaron una evasión de la realidad, sin mencionar un problema concreto. Esto significa que más de la mitad de los comentarios (53%) se puede traducir en la expresión de un malestar ciudadano.

Sólo 29 eran felicitaciones o halagos explícitos (13%) y el resto, comentarios indeterminados, bromas, emoticones y otros.

Naturalmente se trata de una muestra nada más, pero permite entender en dónde está el ánimo de la conversación digital, una brújula que la clase política sigue con especial atención.

Hasta ahora, Ismael Jáuregui, nuevo titular del SIAPA, tampoco ha dado la cara ante la nueva ola de reportes por agua sucia. Un patrón que se repite.

Exactamente hace un año, los diputados locales le aprobaron al SIAPA un alza general en sus tarifas del 9.6% y Eli Castro dejaba el cargo de “asesor técnico” del director con el segundo mejor sueldo del organismo de 73 mil pesos al mes.

El aumento tarifario fue condicionado por las y los legisladores a la entrega de un diagnóstico y un plan de acción con metas e indicadores para enfrentar su crisis técnica y financiera. El primero lo entregó de manera extemporánea y del segundo, nada sabemos.

El Mundial ha sido una tregua forzada ante las realidades urgentes en el estado, pero la paciencia ciudadana está otra vez en el límite. Es hora de volver, volver a la realidad.

jonathan.lomeli@informador.com.mx