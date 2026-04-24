¿Viraje a la ecuanimidad política?

Hace unos días, la Presidenta Claudia Sheinbaum realizó un viaje relámpago a Barcelona para reunirse con homólogos suyos del orbe hispano y luso.

Fue claro para quienquiera que esté poniendo atención que el viaje fue parte de un proyecto que se está edificando en contraposición al así llamado Escudo de la Libertad, integrado por el Presidente Donald Trump y sus socios en la región.

La gira marcó el primer viaje oficial de la Presidenta a Europa desde que asumió la presidencia, así como la primera visita de un mandatario mexicano a territorio español en ocho años. Aunque no visitó al monarca español, el viaje podría tener consecuencias positivas para el futuro de las relaciones entre España y México. En ese sentido, la visita cumplió con el objetivo de reducir las tensiones con el gobierno español, lo cual es positivo.

Por otro lado, la reunión en Barcelona estuvo poblada de una serie de gestos de solidaridad al régimen autoritario en Cuba y a la defensa del peronismo en Argentina, aunque es de celebrarse que ni el régimen chavista ni el que gobierna en La Habana hayan estado presentes en las reuniones. Este es un distanciamiento que no puede pasar desapercibido.

En lo que podría decirse fue su propuesta personal y "original", la Presidenta propuso destinar el 10% del gasto militar global a programas de desarrollo y justicia social, similar a iniciativas como "Sembrando Vida".

No es mala propuesta pero habría que pensar en medidas realistas para ponerla en práctica.

Dado el hecho de que estamos inmiscuidos en la negociación del T-MEC - un hecho que podría transformar el futuro del país - quizás no sería mala idea que la Presidenta también pusiera énfasis en visitar Washington para atender temas de interés común. Qué esto pudiera estar en el horizonte lo hace pensar el hecho del cambio de Embajador de nuestro país en la capital estadounidense.

La Presidenta también aprovechó para subrayar que las lenguas, tradiciones y cosmovisiones de las “comunidades originarias” son la base viva de la identidad nacional mexicana. Aunque su idea era reivindicarlas poco favor les hace al no ubicarlas en el ámbito de un diálogo de culturas que constituyen México: una sociedad diversa y compleja que no se puede reducir a una unidad étnica. Es hora de tener un diálogo más profundo sobre esto.

En general, habría que celebrar que la Presidenta comience a pensar más en profundizar la presencia de México en el mundo. Este viaje se debe agregar a otras medidas que parecen positivas que la Presidenta ha promovido: la iniciativa de reforma a la contrareforma judicial es una de las más fundamentales al igual que la política de seguridad pública mucho más centrada en la protección del ciudadano.

Quizás estemos ante un viraje, si bien suave, hacia la ecuanimidad política y la apertura del sistema a una mayor pluralidad. Esperemos que así sea, por el bien de todos.

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