Mensaje para el secretario…

Nos dicen que en Jalisco, al parecer las víctimas del transporte público no existen… al menos en los registros oficiales. El recién estrenado Observatorio de Movilidad llegó con una revelación incómoda: no hay un padrón actualizado de personas afectadas en el Área Metropolitana de Guadalajara. ¡Vaya sorpresa!

Su presidente, Enrique Dueñas, acusa rezago, desmemoria institucional y una preocupante facilidad para mirar hacia otro lado. Porque sin datos no hay problema… ni responsables.

El organismo propone lo básico: información confiable, protocolos de atención y seguimiento. Y unidades accesibles —al menos 25%— para personas con discapacidad. También pide GPS en todas las unidades, quizá para ubicar accidentes…

Mensaje directo para el secretario de Transporte, Diego Monraz.

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En Puerto Vallarta, en el escaparate de la reunión anual de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda, quien no fue a calentar la silla fue el alcalde Gerardo Quirino Velázquez. Mientras otros llevaban buenos deseos, el alcalde de Tlajomulco llegó con algo más: resultados. Y puso sobre la mesa su modelo de recuperación de vivienda, que mezcla Gobierno y sector privado sin pleitos de ego —un milagro casi religioso en la política mexicana—.

En síntesis, colocó a Tlajo en la conversación nacional, donde muchos hablan de planeación, pero pocos la ejecutan. Presentó el programa de recuperación de 10 mil casas abandonadas, con un avance de mil en la primera etapa. Y también remarcó los planes de nuevas casas y depas.

En un foro saturado donde abundan los discursos y escasean los hechos, eso pesa.

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Por cierto, Puerto Vallarta anda en modo multitask: entre cascos de obra y estetoscopios, las autoridades no sólo desfilaron por la Canadevi, también se dieron tiempo para hablar de salud pública.

El gobernador Pablo Lemus encabezó el Congreso Nacional de Pediatría, rodeado de especialistas nacionales e internacionales, entregando reconocimientos y presumiendo avances en atención infantil —porque también hay que curar algo más que la agenda política—.

Pero el acto estelar viene hoy: junto a la rectora Karla Planter, colocarán la primera piedra de lo que será el Hospital Civil de Vallarta. Es un proyecto que promete mucho: un Hospital-Escuela, formación médica y más camas para la región.