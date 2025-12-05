Violencia, algoritmos e hipersegmentación

En los últimos tres meses en México se han registrado varios casos que ejemplifican los nocivos efectos de los algoritmos y de la hipersegmentación de las distintas plataformas, que con el afán de ganar más interacciones que reditúen en más ganancias monetarias, priorizan contenidos polarizantes y de odio en las redes sociales, que se convierten en factor de episodios de violencia extrema, especialmente en jóvenes y adolescentes.

Destacan entre ellos los asesinatos ocurridos en septiembre pasado en la UNAM y en la Colonia Paseos del Sol, de Zapopan. En el primero el joven Lex Ashton, un alumno de 19 años del Colegio, apuñaló de muerte a Jesús Israel, otro estudiante de 16 años, que era pareja de una joven estudiante que él pretendía. También resultó herido un trabajador universitario de 65 años que buscó detener la agresión. Ashton iba encapuchado, con un cuchillo, y había dejado en sus redes sociales publicaciones en foros “Incels” (célibes involuntarios) que se caracterizan por sus discursos extremistas, en los que se describía resentido por su soledad.

Algo similar pasó con Marco Alexander “N”, de 18 años de edad, quien salió de Tonalá y luego de tomar al menos dos camiones de transporte público, deambuló por las calles de Paseos del Sol, hasta que vio la oportunidad de irrumpir en la casa en la que Daniela Julieth, una joven nutrióloga de 24 años, rentaba una habitación, para asesinarla a puñaladas. Iba también vestido de negro, con una capa y cuchillo y declaró que actuó así porque una canción de black metal, lo hizo escuchar voces que lo inspiraban a matar.

Otro factor que gravita en estos estímulos a la polarización y al odio es la llamada hipersegmentación, que en el mejor de los casos puede recomendar películas o compra de artículos de acuerdo a las preferencias personales que las plataformas van rastreando de los usuarios, pero en el extremo están las conocidas como “cámaras de eco” o “burbujas de filtro”, como pueden ser los foros Incel o de “defensa de la masculinidad ante el embate feminista”, que exacerban la intolerancia contra los que tienen una perspectiva distinta al grupo con el que coinciden y al que pertenecen. “Ellos contra nosotros”, es la conclusión.

¿Qué hacer para que las plataformas alerten sobre estos ecosistemas digitales donde sólo tienen cabida los que tienen la misma perspectiva en temas diversos, y justifican incluso la violencia hacia quienes piensan diferente por verlos como una amenaza?

De eso seguiremos platicando hoy en la serie número 50 de TVMorfosis, que organiza el Sistema Universitario de Radio y Televisión de la Universidad de Guadalajara, en el marco de la Feria Internacional del Libro en Guadalajara. Será en el sexto programa que abordará el tema: “Del algoritmo al odio. Cómo la hipersegmentación alimenta la polarización”, ahí nos vemos.

