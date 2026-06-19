Vino para que México ganara el Mundial

"Pues por su simple nombre, por el simple hecho de mencionar el nombre, ya es decir futbol, es hablar de una persona reconocida en el ámbito mundial. La verdad es que él vino por dólares, pero también vino para darle un poquito de categoría a nuestra Selección Nacional.

"Me acuerdo todavía de sus palabras cuando llegó a suelo mexicano, dijo que él venia por el campeonato mundial, que no venía a perder el tiempo, claro que no me la creí, y nadie se la creyó, porque ahorita no tenemos la estatura como para ganar un campeonato mundial, aunque hay algunos jugadores que se la están creyendo, y más que nada por su espíritu entusiasta, porque no se puede pensar que México va a ser campeón del mundo. Me parece que vino a hacer una labor positiva", así se expresó la leyenda de las Chivas, Jaime "Tubo" Gómez, del también legendario César Luis Menotti, en entrevista para la Revista Coliseo Deportivo en abril de 1994.

Entrevista que no pierde vigencia, el Tricolor se ha mantenido en la medianía. En la más reciente participación mundialista, Qatar 2022, dirigidos por el director técnico argentino, Gerardo Daniel "Tata" Martino, fueron eliminados por la albiceleste, ni siquiera continuaron con la tradición que iniciaron en 1994, jugar el cuarto partido.

—¿Por su experiencia, podría usted decirnos por qué el futbol mexicano no ha despegado a lo grande, como sucedió con Argentina cuando fue dirigida por Menotti, por ejemplo?

—Lo he puntualizado en varias ocasiones, que la principal causa son los directivos, los federativos que son la cabeza del futbol mexicano, quienes manejan la Federación Mexicana de Futbol. Y en segundo lugar los directivos de equipos que han acelerado toda esa mala organización y se andan peleando constantemente. Es la historia del futbol mexicano, hablo del profesionalismo, ha habido infinidad de pleitos a ese nivel, en la Federación Mexicana de Futbol, y eso, para mi modo de pensar, ha privado el resurgimiento futbolístico del nivel de nuestro futbol"... Y por ahí estaré atisbando.