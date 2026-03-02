Viene El Recodo

Nos cuentan que mientras Shakira provocó la euforia en su concierto en el Zócalo de la Ciudad de México, en Tonalá también decidieron que un cumpleaños sin pachanga no es cumpleaños. Por eso habrá velitas, pastel y hasta banda.

Dicen que el alcalde Sergio Chávez no se anduvo con medias tintas y contrató nada menos que a la Banda El Recodo para armar la fiesta el próximo domingo 15 de marzo en el Paseo Guardianes de la Reina, en el mero Centro Histórico de Tonalá. Y no es cualquier fiesta: el concierto promete romper récord de asistencia, con todo y selfies, sombreros y transmisión en vivo.

Eso, dicen los malpensados, se llama rebasar por la izquierda… y con tambora incluida.

***

Desde el púlpito, el cardenal José Francisco Robles Ortega pidió al Gobierno federal un plan serio para desarticular a la delincuencia organizada, porque -según dijo- el problema ya no es pecado venial, sino estructural.

El arzobispo de Guadalajara aseguró que varios alcaldes le han confesado pagar cuotas mensuales, como si el diezmo hubiera cambiado de ventanilla. Y que incluso párrocos piden permiso para fiestas patronales, no al cielo, sino al crimen. ¡Qué tal!

El cardenal no dio nombres, pero dejó claro que la paz no llegará solo con discursos. Falta ver si en el Palacio Nacional toman nota… o si prefieren rezar para que el tema se diluya.

***

Y en la política los aliados también saben marcar distancia… por si acaso.

A horas de que la reforma electoral llegue al Congreso de la Unión, el Partido del Trabajo levantó la ceja y advirtió que no quiere regresar al “partido de Estado”. Nada personal, afirman, pero la pluralidad es sagrada… sobre todo cuando hay prerrogativas de por medio.

Aunque caminan de la mano con el Ejecutivo federal, en público juran que lucharán por evitar la desaparición del sistema de partidos. Porque una cosa es la alianza y otra muy distinta quedarse sin registro. Y sin dinero.

En los pasillos legislativos sonríen: la reforma aún no se discute y ya generó sospechas entre amigos. Al final, todos defienden la democracia… especialmente cuando su logotipo aparece en la boleta.