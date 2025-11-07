Verde llenaría el vacío en el boxeo

Después de su actuación en los Juegos Olímpicos de París 2024, ganó la medalla de plata, y la de ídolo de los mexicanos, en la categoría de 71 kilos, el mazatleco Marco Verde y equipo, eligieron a Team Canelo para el debut profesional, el trampolín para acercarse a las gigantescas bolsas que pagan a boxeadores taquilleros. El 3 de mayo el "Green" de 23 años, celebró en Arabia Saudita su primer compromiso y cobró su primer sueldo, cartelera que encabezó Saúl "Canelo" Alvarez-William Scull.

Ahora el medallista olímpico, y llamado para convertirse en el boxeador que cargue con la fama de este deporte a nivel mundial, es anunciado para presentarse en su ciudad natal, Mazatlán, el 13 de diciembre, ante rival por designar. La industria del boxeo requiere con urgencia de un estandarte, el vacío en los recientes años lo exige, una figura espectacular que enfrente a adversarios en igualdad de condiciones, resultado con emociones que no dejará dudas en los aficionados.

El futuro de Gervonta Davis en el boxeo, está muerto, es la traducción tras sus declaraciones, y lo que ahondó la crisis en este deporte, de apenas dos o tres figuras interesantes, con un público que exige entretenimiento, que sigue el espectáculo a través de la red, que ha preferido la mercadotecnia del youtuber Jake Paul y sus divertidos enfrentamientos. Campeones mundiales, de los que hoy abundan, de medio pelo para abajo, hacen fila para que Jake Paul les brinde una oportunidad. En los recientes calendarios lo que rige este espectáculo es la popularidad en la tecnología de vanguardia. Ahí está el dinero grande.

Y mientras la era digital, con la nueva revolución que representa la Inteligencia Artificial, no acepta producciones aburridas, se suman voces que comentan y recomiendan a Saúl "Canelo" Alvarez, que debe despedir a su esquina, y contratar a un maestro. El jalisciense desde que hizo su debut con Oscar de la Hoya, no avanzó en conocimientos. La noche que perdió con Floyd Mayweather Jr., Alvarez debió hacer a un lado a su esquina, era la oportunidad. Hoy ya no tiene caso. Su mejor decisión, que cuelgue los guantes, y disfrute sus ganancias... Y por ahí estaré atisbando.