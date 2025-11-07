Segunda llamada, segunda…

No es por levantar polvareda, pero algo se está moviendo en la mente de Pablo Lemus. Primero dijo en entrevista hace un par de días que entre diciembre y enero habrá ajustes en el Gabinete estatal. Y uno pensaría: bueno, aviso general, que nadie se asuste. Pero ayer, en pleno Informe de Gobierno, frente a todos y con sonrisita diplomática, soltó: “A mi gabinete le quiero dar las gracias, pero espero muchísimo más de ustedes”. ¡Sopas! Eso sonó menos a un abrazo colectivo y más a “pónganse las pilas o ya saben dónde está la puerta”. ¡Es la segunda indirecta, directísima!

Las miradas incómodas, las sonrisas congeladas y los mensajes de “todo bien, hermano” en los chats de secretarios, lo dicen todo.

Es obvio que la tercera llamada incluirá cambios en el gabinete. ¿O qué?



* * *



Quien reapareció en primera fila fue Dante Delgado. El ex dirigente nacional de Movimiento Ciudadano llegó al Informe de Lemus anunciando que ya superó el cáncer y que está listo para regresar a “la jugada” política. Y vaya que regresó con estilo: sentado junto a Jorge Álvarez Máynez y Samuel García, todos muy sonrientes.

Por su parte, el gobernador de Nuevo León no se salvó de los “recaditos públicos” de Lemus, quien le lanzó indirectas para que avance en políticas de salud para niñas y niños. Sonrisas, abrazos, fotos… pero cada quien tomó nota.

También se dio la reaparición de varios funcionarios, como Antonio Juárez, director del SIAPA, quien dijo que ya están trabajando para solucionar todos los problemas que tiene el organismo. ¿Qué tal?

En representación del Gobierno federal asistió César Yáñez Centeno, subsecretario de Gobernación.



* * *



Por si no se dieron cuenta, Tlajomulco se está ganando la lotería de la obra pública. Después de ser el eterno “luego vemos” de varias administraciones, resulta que este año y el próximo le van a caer casi todas las grandes obras: Línea 4, Carretera a Chapala y su transporte masivo, Camino Real a Colima y Adolf Horn -y faltan los proyectos para López Mateos-.

En el Informe, Lemus lo dijo claro: diciembre será el mes milagroso donde “todo queda listo” en la mayoría de las obras.

Habrá quien diga que es coincidencia, estrategia o justicia histórica. Lo cierto es que Tlajo pasará de la periferia olvidada… a la pasarela obligada.

Si esas obras se empatan con el proyecto del alcalde Gerardo Quirino para recuperar las miles de viviendas abandonadas y los nuevos proyectos en materia de desarrollo urbano, muchos coinciden que en esta administración se revertirán muchos problemas que se arrastran desde hace dos décadas.