¡Van ganando!

En la guerra electoral por las candidaturas municipales, parece que las mujeres van tomando ventaja… y con marcador claro. Resulta que el Tribunal Electoral de Jalisco le bateó a Morena su intento de frenar la paridad en varias alcaldías y confirmó que en municipios clave, como Zapopan y Tonalá, sólo podrán competir candidatas a la Presidencia Municipal.

Así que mientras algunos partidos hacían cuentas para acomodar a sus gallos, el Tribunal local les recordó que ahora toca abrir paso a las mujeres.

Dicen en los pasillos políticos que más de un aspirante ya guardó su discurso de campaña y empezó a buscar un plan B.

Aunque pueden impugnar en instancias federales.

* * *

Cuentan los que saben que en Tlajomulco ya va tomando forma el famoso transporte escolar que anunció el alcalde Gerardo Quirino hace apenas un par de meses, ese que promete atacar uno de los grandes dolores de cabeza del Sur de la ciudad: el tráfico eterno en López Mateos.

Este jueves habrá una mesa de trabajo con padres de familia y directivos para presentar el modelo operativo: rutas, puntos de ascenso y descenso, duración de la prueba piloto y hasta el tipo de vehículo que se usará.

La apuesta suena lógica: si menos papás llevan coche para dejar a los chamacos, quizá el corredor respire un poco. Porque en López Mateos cada minuto ganado vale oro… y cada embotellamiento ya parece tradición metropolitana.

* * *

Entre los ecos de la visita de la Presidenta Claudia Sheinbaum a la inauguración del Bachillerato de El Salto, el secretario federal Jesús Antonio Esteva reconoció el trabajo de María Padilla al frente de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes en Jalisco.

Y no es para menos, ya que la obra presentaba retrasos en su construcción; sin embargo, tras asumir María Padilla la dirección en julio pasado, el plantel se entregó en tiempo y forma para su inauguración. Además, se trata de la única preparatoria que contará con elevador para personas con discapacidad.

De esta institución egresarán técnicos en electrónica, mantenimiento industrial e instrumentación industrial, perfiles acordes a las necesidades de la zona. Y las clases comenzarán este mes.