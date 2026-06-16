Usan 32 páginas de Facebook para “guerra sucia” y propaganda

Mientras actores políticos se promocionan en Facebook e Instagram (Meta), otra estrategia de propaganda opera en las sombras: 32 páginas anónimas de Facebook invirtieron 1.5 mdp en promoción y golpeteo político en Jalisco entre el 14 de marzo y el 11 de junio de 2026.

El dato proviene de la misma Biblioteca de Anuncios de Meta que utilicé para mi columna de ayer titulada “Políticos le abren la cartera a Facebook”.

Estas páginas se disfrazan de medios de comunicación, colectivos o cuentas de opinión para difundir propaganda sin que sea posible saber quién las financia.

Funcionan principalmente para el golpeteo político: atacan al adversario y difunden la narrativa oficial de un partido, principalmente morenistas y emecistas, sin distinción.

De las 32 páginas, 13 tienen orientación morenista y concentran el 46% del gasto (694 mil pesos); ocho son de golpeteo a Morena (426 mil pesos, 28%); ocho emecistas suman 285 mil pesos (19%), y dos de golpeteo a MC aportan 47 mil pesos restantes.

Entre las páginas identificadas figuran “Jalisco Con la 4T”, “México no calla”, “El Pueblo Vigilante”, “Jalcirco”, “Juguito de Naranja” y “Pulso Jalisco”, entre otras. Comparto la lista completa en @jnlomeli.

Los casos más llamativos son de páginas con gasto elevado y casi ningún seguidor.

“Guadalajara necesita un cambio” (de perfil morenista) invirtió 166 mil pesos, la cifra más alta de todo el listado, con apenas 90 seguidores; “Transformación Tapatía” gastó 57 mil con 36.

Ambas fueron creadas el mismo día, el 11 de mayo de 2026, y promueven acciones de la diputada morenista Itzul Barrera, entre otros.

Del lado de Movimiento Ciudadano (MC), “Zapalajara” y “Política Jalisco” replican el patrón: miles de pesos en pauta y publicaciones que diluyen noticias con contenido favorable a actores políticos naranjas como la diputada Mónica Magaña.

Al menos cuatro páginas distintas, “Jóvenes Transformadores”, “Jalisco Con la 4T”, “Jalisco Transforma” e “Historias de la ZMG”, promueven reiteradamente un mismo perfil: el de Carlos Lomelí. Juntas gastaron 181 mil pesos.

También hay páginas que se usaron para hacer “guerra sucia” contra periodistas. Es el caso de “Ahí te va esta” y “Al Aire”. Ambas promocionan además contenido a favor de MC.

Sumando ambas capas -los 49 políticos identificados y estas 32 páginas anónimas- el gasto en propaganda política en Meta en Jalisco en un solo trimestre supera los 4.3 millones de pesos.

La pregunta es quién paga, desde dónde y con qué recursos. La Biblioteca de Anuncios de Meta no responde estas preguntas.

Las autoridades electorales, la fiscalía y la Contraloría estatal tienen una asignación pendiente ante este gasto nebuloso que mueve millones. Y eso que aún no entramos en periodo electoral.