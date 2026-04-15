Miércoles, 15 de Abril 2026

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Unos renuncian, pero otros son presidentes

Por: Daniel Rodríguez

Unos renuncian, pero otros son presidentes

Unos renuncian, pero otros son presidentes

Un verdadero escándalo político se ha desatado en Washington con las renuncias de dos congresistas que estaban involucrados en investigaciones de conducta sexual indebida -en algunos casos con mujeres que trabajaban para ellos- por parte del Comité de Ética de la Cámara de Representantes. Los legisladores Eric Swalwell, demócrata de California -quien aparecía como principal candidato a la gubernatura del estado- y Tony Gonzales, republicano de Texas, dejaron oficialmente sus cargos ayer martes. Estos movimientos no modifican la estructura de votación del pleno y los republicanos continúan con una mayoría de 216-2013 sobre los demócratas, que anoche mismo la aumentaron cuando Clay Fuller asume el cargo para reemplazar a la exrepresentante Marjorie Taylor Greene, quien renunció a principios de año. 

Pero dejemos de lado la configuración de la Cámara Baja estadounidense y centramos nuestro objetivo en las acusaciones y consecuencias que hubo sobre ambos legisladores. Habían sido acusados y eran investigados por el Comité de Ética del Congreso y apenas se habían iniciado los procesos legales en su contra en cortes del fuero común. Sin embargo, ante la gravedad de las denuncias y lo que conlleva, los congresistas decidieron hacerse a un lado de sus carreras políticas y dejar que la justicia cumpla con su trabajo. Con esa “mancha” en su hoja de servicio público, lo más probable es que los dos ex legisladores nunca más regresen a la arena política, con un daño bastante significativo especialmente para Eric Swalwell, quien se proyectaba a la gubernatura de California y de ahí con la posibilidad -ante la escasez de liderazgos democráticos- de “saltar” -en el momento oportuno- para la nominación presidencial.

Pero retrocedamos en el tiempo y vayamos a otros casos de investigación y proceso de conducta sexual indebida, ubicándonos el 9 de mayo de 2024, concretamente el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, en donde un jurado federal encontró culpable a Donald Trump responsable civilmente de abuso sexual y difamación contra la escritora y columnista E. Jean Carroll, por violarla en una tienda de Manhattan en 1996. El jurado le concedió a Carroll una compensación de 5 millones de dólares por abuso y difamación.

Los ex legisladores Swalwell y Gonzales apenas inician sus procesos penales, pero renunciaron y ya no están en funciones públicas, mientras que Trump, quien resultó culpable de abuso sexual, hoy “despacha” como presidente desde la oficina Oval de la Casa Blanca.

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