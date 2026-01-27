Una reforma que no llega, parte 2

La semana pasada veíamos en los encabezados de las noticias locales que varios miembros del Congreso del Estado han manifestado que la Reforma Judicial del estado de Jalisco estará aprobada a finales de marzo. Esperemos que así sea, pero sobre todo esperemos que sea la mejor reforma posible para nuestro Estado.

Tú y yo sabemos, querido lector, que existen muchas reformas legislativas que no necesariamente son las que más le convienen a nuestro país o a nuestro estado. Hoy en Jalisco se discute en mesas de trabajo la Reforma judicial, tenemos ejemplos en todo el territorio nacional de lo que no debe ser nuestra reforma, y hemos comentado las razones por qué como ciudadanía nos interpele esta reforma.

Hablábamos también la semana pasada que la reforma que el Gobernador hizo suya fue el trabajo de muchos ciudadanos que estamos convencidos de que lograr que lleguen a las boletas las personas más cualificadas para el cargo nos beneficia a todos.

Este miércoles 28 de enero a las 4:00 p.m., ese grupo de ciudadanos hemos organizado un evento en el hotel Barceló para que podamos dialogar con expertos distintos a los que trabajamos la propuesta, cuál es la reforma judicial que Jalisco necesita.

No es un capricho de ninguna Universidad, ni de los Colegios o Barras de Abogados, tampoco del sector empresarial o ciudadano y muchos menos un capricho del Gobernador, que supo ver en esta propuesta la oportunidad de que Jalisco tuviera la mejor reforma posible. Es el convencimiento que en un país en el que existe división de poderes, el fiel de la balanza es y debe ser siempre el Poder Judicial, y para ello debe ser independiente de los partidos políticos, su labor es la de ser perito en la impartición de justicia, por más impopular que puedan resultar sus resoluciones.

Jalisco necesita un proceso de selección de las personas juzgadoras que garantice de manera clara y transparente que las personas que al final aparezcan en las boletas son personas que cuentan con los conocimientos técnicos, teóricos y prácticos para encabezar un juzgado o tribunal, de igual forma debe garantizar que quienes aspiran a ser personas juzgadoras siempre se han conducido de manera ética en su desempeño profesional.

No exagera quien dice que Jalisco se juega mucho con esta reforma, nos jugamos todo, porque al final la certeza jurídica y un Poder Judicial fuerte e independiente beneficiará en primer lugar a los Jueces y Magistrados, a todas las personas que laboran en el Poder Judicial, a todo servidor público, pero sobre todo a todos los que vivimos en Jalisco.