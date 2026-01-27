La reunión de inicio de año del gobernador Pablo Lemus con su gabinete en Ajijic ha levantado todo tipo de especulaciones sobre cambios en el equipo de gobierno. No es para nada extraño, pues el mismo gobernador adelantó en noviembre cambios por venir. Lo hizo a partir del anuncio del secretario de Innovación, Horacio Fernández, de que dejaría el gabinete, y Lemus dijo que no sería el único, que algunos saldrían en diciembre y otros en enero, así que resulta bastante normal que la grilla esté desatada.

Cada uno pone en la lista de candidatos a salir a los secretarios de su preferencia, o más bien, de su no querencia. Hay quien dice que se van todos los alfaristas, otros hacen listas personales o simplemente apuestas. Como en el futbol, desde la tribuna todos somos técnicos y dictamos cambios como si eso fuera a influir en el ánimo del entrenador o en este caso del gobernador.

Más que especular quién se va, la pregunta de fondo es qué le duele al gabinete de Pablo Lemus. No es un problema de personas sino de funcionamiento del Gobierno.

La falla más evidente durante el primer año de gobierno de Lemus ha sido la operación política. A diferencia de otras administraciones donde todo recaía en el secretario de Gobierno, ahora son al menos tres las personas que operan políticamente para el gobierno de Lemus: el secretario General de Gobierno, Salvador Zamora; el jefe de Gabinete, Alberto Esquer y el líder de la bancada en el Congreso y hombre de confianza del gobernador, Jose Luis Tostado. ¿Quién o quiénes de ellos están fallando? O, más aún, ¿son las personas o es la fragmentación de responsabilidades lo que no funciona?

En el esquema de juego de Zapopan, Lemus tenía un medio de contención llamado Juan José Frangie por el que pasaban todos los balones y que le permitía a él jugar libre. En Guadalajara ya no lo tuvo, y se notó. En el Gobierno del Estado resulta más que evidente que el gobernador no ha puesto en nadie la confianza que tuvo en su gran operador. Independientemente de la conveniencia de que el alcalde de Zapopan deje su puesto antes de terminar el periodo (el riesgo de perder la elección del 2027 se incrementaría notablemente) resulta también ilusorio pensar que su sola presencia arreglaría problemas que van más allá de una persona, sino que tienen que ver con el funcionamiento de un equipo que está sobre cargado de coordinadores y falto de operadores.

La estructura de Gobierno heredada por Alfaro es poco funcional y diluye las responsabilidades. Dicho de otra manera, el solo cambio de algunas personas, las que sean, puede ayudar a un mejor funcionamiento, pero no resuelven el problema de fondo: la falta de claridad en las competencias de los funcionarios de Gobierno.