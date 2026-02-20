Una Junta de Paz que amenaza con ataques

Vaya contrasentido, ayer en Washington se llevó a cabo la primera reunión de la organización Junta de Paz de Donald Trump, que enfoca su primer esfuerzo en conseguir la paz en Medio Oriente, y en el primer mensaje del mandatario estadounidense amenazó a Irán a que se llegue a un acuerdo con él sobre el programa nuclear, de lo contrario, “... sucederán cosas malas”. Un organismo “preocupado” por la paz e inicia sus operaciones con una amenaza de ataque. Dentro del discurso de Trump insinuó la posibilidad de una acción militar, “Probablemente lo sabrán en los próximos 10 días”, agregando que el ejército estadounidense está concentrando sus fuerzas en Oriente Medio para un posible ataque.

Y también en un contrasentido, lo que Trump dijo al describir sobre la intención de la Junta de Paz, al señalar que “fortalecería a las Naciones Unidas (ONU)”, respondiendo a quienes han cuestionado que su ente será un competidor del organismo internacional, cuando dijo que como grupo de países organizados, “... prácticamente supervisará a las Naciones Unidas y se asegurará que funcione correctamente”, dando a entender que la Junta de Paz está por encima de la ONU.

Además, Trump dejó preocupados a muchos miembros del Congreso estadounidense con el anunció que destinará 10 mil millones de dólares para la Junta de Paz, sin especificar de dónde saldrá ese financiamiento, ya que si ese presupuesto sale de las arcas de Washington, debe tener la autorización del Capitolio.

Al final de la sesión, Trump dejó muchas dudas en relación a su nuevo “juguete” para distraerse en la política internacional -posiblemente empeñado por “méritos propios” en ganarse el Nobel de Paz-, que por el momento es apoyado solo por un pequeño grupo de países, entre los que no se incluye a las grandes potencias económicas.

La posición asumida la semana pasada por el Vaticano, al rechazar a ser parte de la Junta de Paz de Trump, resume perfectamente el sentimiento del resto del mundo que no reconoce al organismo, según lo manifestó su secretario de Estado, Pietro Parolin, al decir que “No participaremos en la Junta de Paz debido a su naturaleza particular, que claramente no es la de litros Estados… Hay puntos que nos dejan un poco perplejos. Una preocupación es que, a nivel internacional, es principalmente la ONU la que gestiona estas situaciones”.

Vaya contrasentido, una Junta de Paz que inicia funciones amenazando con ataques a un país e ignorando la autoridad del máximo organismo internacional de naciones.

Usted, ¿qué opina?