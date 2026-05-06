Una FGR constipada

Tenemos una FGR con elefantiasis y constipada. Lo reconoce la institución. Ernestina Godoy, titular de la FGR, presentó al Senado su Plan Estratégico de Procuración de Justicia 2026-2029, un documento que incluye un diagnóstico sobre la procuración de justicia y la persecución penal en nuestro país. Comparto el documento en mis redes (@jnlomeli).

En 2025 de cada cien carpetas de investigación, la FGR judicializó apenas 16.8, es decir, presentó ante el juez pruebas y una acusación formal.

El panorama se agrava. De cada cien casos judicializados, sólo siete llegaron a sentencia condenatoria.

La FGR también reconoce que casi todas las sentencias (94.6%) se obtuvieron mediante un procedimiento abreviado. Esto es problemático.

Por un lado, se agiliza el desahogo de expedientes con mecanismos de justicia alternativa y por el otro, admite la Fiscalía, se genera un desequilibrio entre la resolución de casos sencillos y los de alta complejidad.

Estos últimos son aquellos que llegan a juicio oral e implican un “uso de inteligencia táctica como dato de prueba y la capacidad de los Equipos de Investigación y Litigación”.

La FGR resuelve con eficiencia casos en los que hay poco en juego. Sin embargo, cuando se trata de investigar, probar y demostrar un ilícito de alto impacto, ahí los resultados son casi nulos.

El combate de ilícitos como delincuencia organizada, feminicidio, desaparición de personas, tortura, homicidio, trata de personas y violencia sexual no se resuelven con un procedimiento abreviado. Se requiere capacidad de investigación y condenas sólidas.

En el plan de la fiscal Ernestina se plantea un modelo para profesionalizar la investigación criminal y priorizar los delitos de alto impacto.

La FGR confiesa su parálisis y admite que solo procesa lo sencillo. El diagnóstico es honesto, pero insuficiente. Sin una transformación real en su capacidad operativa, su “Plan Estratégico” corre el riesgo de repetir la misma historia de impunidad que conocemos.

*En 2025, la FGR tenía en trámite 135 mil 256 carpetas de investigación. De todas estas causas, sólo se presentaron ante el juez 22 mil 54 (16.8%), pero de esas sólo llegaron a sentencia 13 mil 44 (7.1%), la mayoría por procedimiento abreviado. Y apenas procesaron a 18 mil 744 personas.

CT