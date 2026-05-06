Más de uno salió del Paraninfo Enrique Díaz de León con la ceja levantada. Y no por el protocolo, sino por el contenido: el primer año de Karla Planter al frente de la Universidad de Guadalajara resultó más rendidor de lo que muchos apostaban.

La joya del discurso fue la famosa Red de Hospitales Civiles o los Hospitales-Escuela, un proyecto de talla mayor que ya provoca lecturas con lupa. Porque si cuaja, huele a legado. No todos los rectorados presumen obras estructurales.

Por lo pronto, el mensaje fue nítido: la rectora decidió jugar en grande. Y en la grilla universitaria, eso no es poca cosa… aunque a más de uno le haya cambiado el semblante.

Por cierto, el gobernador Pablo Lemus pidió a la Universidad de Guadalajara dejar viejos enredos y alinearse por el desarrollo del Estado. El mensaje, dicen, suena a la buena relación que tienen Casa Jalisco y la UdeG. ¿O qué?

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En la Ciudad de México ya decidieron ponerle placa hasta al viento con llantas. El Gobierno capitalino anunció que los patines y las bicis eléctricas deberán registrarse sí o sí a partir del 1 de julio, con periodo de gracia y multas en septiembre para quien se haga el desaparecido.

Con el emplacamiento se presume orden, seguridad y control, aunque también huele a nueva caja recaudatoria con casco incluido.

Y mientras allá afinan padrones y sanciones, la pregunta cruza el Periférico: ¿Y en Guadalajara, cuándo? Porque si de regular se trata, aquí también sobran ruedas sueltas. ¿Habrá padrón jalisciense algún día o solo miraremos cómo nos pasan… pero sin placas ni regulación?

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En los pasillos del poder otra vez corre un aviso con dedicatoria: quien quiera boleta en 2027, primero entregue la silla.

Cuentan fuentes bien enteradas que la Presidenta Claudia Sheinbaum pidió de nueva cuenta a su gabinete definirse —y no con discursos, sino con renuncias— para evitar eso tan incómodo de gobernar… mientras se hace campaña.

La instrucción busca separar la gestión pública de las ambiciones personales, aunque más de uno ya empezó a sudar frío al hacer cuentas. Porque una cosa es levantar la mano y otra soltar el presupuesto. Así que, entre lealtades y aspiraciones, varios tendrán que decidir si siguen despachando… o se lanzan de lleno al ruedo electoral.

Total, la austeridad también aplica para los sueños políticos.