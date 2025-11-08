Un alcalde socialista en Nueva York

Un socialista, inmigrante y musulmán es el nuevo alcalde de Nueva York, la ciudad central de Estados Unidos y del capitalismo mundial. Su nombre es Zohran Mamdani y tiene apenas 34 años. El joven político que apenas tenía poca experiencia como asambleísta estatal, venció doblemente al experimentado (y mañoso) político demócrata Andrew Cuomo. Primero en las elecciones primarias del Partido Demócrata en junio y en las elecciones generales del pasado 4 de noviembre.

La campaña de Mamdani fue tan exitosa que los neoyorquinos salieron a votar como no lo hacían desde 1969. Más de dos millones votaron y más de la mitad le dieron su voto a este joven formado en la organización Socialistas Democráticos de América (DSA pos sus siglas en inglés). Así es: un socialista gobernará una de las principales ciudades del mundo a partir del 1 de enero de 2026.

Su triunfo representa, sin duda, un giro político en la política de Estados Unidos marcada hasta ahora por las políticas conservadoras, derechistas y fascistas del presidente Donald Trump en su segundo mandato. Junto al triunfo de Mamdani en Nueva York el Partido Demócrata ganó la Estado de Virginia, con Abigail Spanberger y en Nueva Jersey, Mikie Sherrill. En tanto en California el Partido Demócrata ganó las elecciones dos a uno e impuso un referéndum sobre la redistribución electoral en ese importante Estado lo que les da a los demócratas la posibilidad de ganar hasta cinco escaños más en la Cámara de Representantes, y así compensar una movida semejante que el Partido Republicano llevó a cabo en Texas. El triunfo demócrata en California refrenda las posibilidades de que el gobernador Gavin Newsom se convierta en el candidato presidencial de este partido para 2028.

En conjunto, el triunfo de Mamdani en Nueva York y en las otras plazas demócratas, representan una derrota política para Donald Trump y su movimiento MAGA (Make America Great Again) pues sin duda Mamdani y su plataforma política representan justo lo opuesto de la base política trumpista. Lo escribí en un inicio: Mamdani es un inmigrante nacido en Uganda de padres hindúes, es musulmán y se declara abiertamente socialista (Trump lo califica de “comunista”). Además, se manifestó clara y abiertamente a favor de la población civil palestina condenando el genocidio que Israel cometió en Gaza y declaró que, de ganar la alcaldía, haría todo lo que esté a su alcance para arrestar al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu en caso de que este pisara esta ciudad. Esta es una arriesgada jugada política tratándose de Nueva York donde radica la mayor cantidad de población judía fuera de Israel. A pesar de ello, muchos judíos jóvenes neoyorkinos se sumaron a la campaña de Mamdani.

¿Qué llevó al triunfo a un joven político sin apenas experiencia y sin el apoyo de las envejecidas estructuras políticas del Partido Demócrata y con el rechazo de los multimillonarios que viven en Nueva York y que tradicionalmente son el poder tras el trono en esta ciudad?

Según los analistas, se trató de una campaña refrescante en redes sociales y un trabajo de base cercano a los habitantes de Nueva York, especialmente la clase trabajadora, a quienes Mamdani escuchó atentamente. Apenas anunció su postulación para las elecciones primarias del Partido Demócrata en octubre de 2024, Mamdani se fue a los barrios tradicionales de Nueva York, como Queens donde radica y Brooklyn, a preguntar en la calle por qué algunos votaron por Trump y cuáles eran sus principales preocupaciones. De esto resultó que muchos votaron a Trump no tanto por coincidir con su proyecto conservador sino por el encarecimiento de la vida en la ciudad.

Con estos insumos Mamdani y su joven equipo de campaña lanzaron un sencillo pero claro programa político: hacer de Nueva York una ciudad asequible para toda la población, especialmente para los más pobres y no sólo para los millonarios. Y de modo concreto ofreció que de ganar la alcaldía se comprometía a estas medidas: congelar la rentas por cuatro años a un millón de viviendas, ofrecer transporte público (y mejorado) a toda la población, y guarderías infantiles gratuitas universales. Y todo esto sería pagado aumentando impuestos a los millonarios de Nueva York.

Una parte del éxito de Mamdani en esta campaña ha sido justamente su mensaje considerado radical por muchos. A diferencia de muchos políticos en el mundo, y en particular los demócratas en Estados Unidos, Mamdani no se fue al centro del espectro político en esta campaña. Al contrario, asumió un discurso radical para poner en el centro de su programa político las necesidades de la clase trabajadora, los más pobres y los inmigrantes. Con su triunfo, el mapa político y la correlación de fuerzas parecen estar cambiando en Estados Unidos.