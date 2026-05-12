UE-México: dos potencias que se necesitan

La firma de un renovado y ampliado acuerdo entre la Unión Europea y México no es solo el cierre de una década de complejas negociaciones, sino el arranque de una nueva etapa en la relación entre ambos territorios, en un momento en el que el mundo exige alianzas sólidas, fiables y basadas en valores compartidos.

Prevista para la semana que viene, con la participación de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, esta firma llega en un contexto internacional especialmente complejo. La fragmentación geopolítica, la tensión en las cadenas de suministro y la urgencia de avanzar en la transición ecológica y digital obligan a repensar las relaciones económicas globales. Y es precisamente ahí donde este nuevo marco adquiere todo su sentido al acercar dos espacios económicos que se necesitan mutuamente.

Se trata de un impulso decidido al diálogo político, a la cooperación y a las oportunidades económicas. Refuerza una relación comercial ya consolidada —con intercambios de bienes que superan los 82.000 millones de euros— y sitúa a México como un socio estratégico clave para Europa en América Latina y puerta de acceso a otros mercados como EE.UU.

La práctica eliminación de aranceles abrirá nuevas oportunidades para empresas y sectores estratégicos. Pero su alcance va mucho más allá: incluye servicios, inversión, acceso a contratación pública, comercio digital y protección de la propiedad intelectual, junto a compromisos jurídicamente vinculantes en sostenibilidad, derechos laborales y medioambientales.

Crea un nuevo marco seguro, sólido y estable que responde a una nueva forma de entender la competitividad, una que no puede desligarse de la responsabilidad. El crecimiento económico debe avanzar de la mano con la transparencia en la gestión pública y privada.

Este acuerdo pone en valor el papel de los Estados y las instituciones, en un momento en el que se cuestiona el multilateralismo. Ahora bien, ningún marco institucional genera resultados por sí solo. Abre oportunidades, pero son las empresas quienes las convierten en inversión, empleo e innovación. Sin ese impulso, cualquier avance queda incompleto.

Los empresarios iberoamericanos tenemos ante nosotros una oportunidad extraordinaria: consolidar una red más integrada, innovadora y sostenible, apoyada en una relación histórica, cultural y lingüística que facilita como ninguna otra la generación de confianza.

Por eso resulta especialmente significativo que, apenas unos días después de la firma del tratado, México acoja el IX Congreso Iberoamericano CEAPI, del 25 al 27 de mayo, bajo el lema “La fuerza de Iberoamérica”. Más que una coincidencia, es una realidad en la que el avance institucional y la iniciativa empresarial van de la mano.

La resiliencia económica no se decreta, se construye. Y se construye desde el diálogo público-privado, la apertura de mercados y la confianza. Este acuerdo incorpora herramientas clave en esa dirección, con un objetivo claro: reforzar la competitividad en un entorno global cada vez más exigente.

Pero ese objetivo solo será alcanzable si el tejido empresarial asume un papel protagonista y entiende este momento como una palanca de acción.

Iberoamérica no es solo un espacio geográfico, sino un espacio de oportunidad. En un mundo que tiende a fragmentarse, apostar por afinidades estratégicas es una decisión inteligente. El Congreso CEAPI será, sin duda, el escenario idóneo para compartir visiones, identificar retos y, sobre todo, activar compromisos.

Porque el verdadero desafío no está en firmar acuerdos, sino en demostrar su utilidad. Y, en ese proceso, el papel de los empresarios es decisivo para transformar textos en proyectos y declaraciones en acciones. Solo así este nuevo marco entre la Unión Europea y México podrá traducirse en una historia de éxito compartido.

La fuerza de Iberoamérica no reside únicamente en su tamaño o en sus recursos. Reside, también, en la capacidad de sus empresarios para construir puentes y de generar prosperidad compartida.