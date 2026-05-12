Mientras maestras y maestros siguen haciendo malabares para cerrar calificaciones, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, afirmó que el último mes de clases vale más o menos lo mismo que el timbre del recreo en viernes: muy poco. El funcionario se aventó un round innecesario con el sindicato más poderoso del país: el magisterio.

Ayer, la SEP dejaba entrever un posible recorte al calendario escolar frente al calor y el próximo Mundial de Futbol, pero la Presidenta Claudia Sheinbaum salió a poner orden por la mañana y, en traducción burocrática, mandó el mensaje de: “Quietos todos, todavía no guarden los pupitres”.

Por la tarde, tras reuniones con secretarios estatales, se confirmó lo inevitable: no cambia nada y el calendario escolar sigue intacto. Mucho ruido… y cero sanciones por la brillante idea. ¡Fue una ocurrencia!

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En Jalisco ya empezó la tradicional entrega de la soberanía temporal a la FIFA. Primero cerró el estacionamiento subterráneo de la Plaza de la Liberación y luego vendrá la famosa “última milla”, ese elegante concepto para explicar que alrededor del Estadio AKRON mandará más la FIFA que el propio Gobierno porque así fue el acuerdo.

Autoridades estatales presumen los preparativos mundialistas, pero comerciantes, restauranteros y dueños de bares siguen jugando a la suerte administrativa: nadie sabe nada. La organización promete una fiesta global, aunque piden más información sobre los filtros y horarios para acceder a los negocios.

Algunos señalan que hasta habrá más permisos para comercios ambulantes para vender alimentos y bebidas en las calles. ¿Será?

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Como si la ciudad hubiera inaugurado una nueva parada turística no oficial, nos dicen que la tumba de El Mencho ya compite como punto obligado para curiosos, influencers improvisados y visitantes con ganas de llevarse la selfie prohibida. El secretario de Seguridad estatal, Juan Pablo Hernández, lamentó que el sitio se haya convertido en escenario de fotografías, flores ostentosas y hasta peregrinaciones digitales dignas de redes sociales.

La entrada al panteón está abierta y, por supuesto, nunca falta quien llegue desde otros Estados para posar junto al mausoleo. Algunos arreglos florales ocupan más espacio que varias tumbas vecinas. ¿Qué tal?