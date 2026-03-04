Tu tiendita de barrio te respalda

Solo por su sentido del humor, las tienditas de barrio merecen un lugar especial (al final sabrán a qué me refiero).

Los vecinos de la Comunidad Americana trabajan en un directorio para agradecer a las “tienditas de la esquina” porque fueron las únicas que abrieron el lunes después de la captura y muerte de Nemesio Oseguera, El Mencho.

Su valentía sacó del apuro a cientos que pudieron comprar víveres.

Las tiendas barriales, además de ser el sostén de muchas familias, generan cohesión vecinal e identidad.

Yo me he enterado de un par de buenos chismes -ese gran pegamento social- en la tiendita de la esquina.

Se ha dicho que las misceláneas están en riesgo debido a su falta de modernización frente a las tiendas de conveniencia. Estas últimas ofrecen recargas, pago de servicios, depósitos y, sobre todo, cobro con tarjeta bancaria.

Hay lugar para todos, pero las tiendas barriales merecen nuestro especial cuidado y atención. Y ahora, tras los hechos violentos del 22 de febrero, nuestro agradecimiento.

Es falsa la creencia de que las tiendas de conveniencia superan en número a las tienditas. En el país hay 20 mil Oxxos, una de las cadenas con mayor presencia, contra 1.1 millones de misceláneas y tiendas de abarrotes.

En Jalisco hay mil 500 Oxxos y casi 40 mil tienditas de esquina, según datos del INEGI.

Encontré una referencia interesante, aunque no pude verificarla, acerca de que una tienda de conveniencia ofrece alrededor de 250 productos contra más de 700 de una tienda barrial.

De ser así, lo que haría menos atractivas a estas últimas no es su falta de oferta y variedad sino su modelo de exhibición y el hecho de que están enfocadas en una comunidad en concreto.

Lo menos que podemos hacer es seguir apoyando a estas tiendas de barrio. Elegirlas siempre que sea posible.

Y si las razones anteriores no bastaran, como ya dije al inicio, su sentido del humor es suficiente para quererlas.

Los nombres de tiendas de abarrotes en el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas del INEGI fueron un hallazgo inesperado.

El ingenio popular de los dueños para bautizar sus locales va de la fina ironía sobre las relaciones de pareja hasta el gandallismo, la soltería, el desafío a las transnacionales, el amor a la bebida, el albur, la religión y las bajas pasiones. Todo cabe en un nombre.

Casi como curiosidad antropológica, comparto el listado de algunas tiendas localizadas en Jalisco y separadas solo por una coma para facilitar la lectura: Abarrotes La Tóxica, Qué Chiquito Me Casé, Abarrotes Plan B, Abarrotes Walmartha, Abarrotes El Pistódromo, El Chico Travieso, La Recaída, La Bohemia de Don Jony, Abarrotes La Pasión Manda, Abarrotes Sr. de los Imposibles y Tienda Chuper Amigos, etc.

Hay decenas, todas googleables. Ahí seguirán mientras su barrio las siga respaldando.