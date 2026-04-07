Trump y el poder que no tolera límites

Hay formas de poder que se revelan justo cuando alguien les pone un límite. Mientras todo obedece, parecen firmes; cuando alguien se niega, muestran su verdadera naturaleza. Dejan de convencer y empiezan a exigir. Eso es lo que Donald Trump ha vuelto a exhibir en estos días, no sólo por su lenguaje frente a Irán, sino por la reacción que tuvo cuando varios aliados europeos se negaron a acompañar una escalada mayor. Tras ese rechazo, la amenaza fue sacar a Estados Unidos de la OTAN, no como reflexión estratégica, sino como reacción. Francia respondió recordando algo básico: la alianza atlántica no fue diseñada para aventuras ofensivas en Ormuz, sino para la seguridad euroatlántica.

Lo importante no es sólo la amenaza, sino lo que deja ver. Trump actúa como si toda alianza tuviera que probarse en obediencia y como si cualquier negativa, incluso una prudente, fuera una humillación. Ahí está el fondo del asunto. No se trata únicamente de un dirigente que presiona a sus socios, sino de uno que parece no saber qué hacer cuando el mundo no le responde como él espera. Y cuando el poder no tolera el límite, casi siempre busca culpables.

Por eso este episodio inquieta tanto: si no consigue arrastrar a todos a su guerra, alguien tiene que pagar el precio de haberle dicho “no”. A veces no lo paga el enemigo principal, sino el aliado que no quiso aplaudir, el socio que recordó que cooperar no es someterse. Ahí la política exterior deja de ser una construcción entre partes y se convierte en una escena de castigo.

Ese mecanismo tiene nombre: liderazgo personalista. La autoridad descansa menos en la legitimidad que en la disciplina. Premia a quien se alinea, castiga a quien conserva autonomía. Por eso lo de Trump no debería leerse como un simple exabrupto, sino como una forma de entender el mundo. Y ahí está la paradoja: cuanto más intenta imponer su voluntad, más deja ver que ya no sabe construir otra cosa. Cuando una potencia empieza a tratar a sus aliados como subordinados, no sólo desgasta una relación diplomática, debilita la confianza que sostiene el orden que dice defender.

En México no estamos tan lejos de eso: ¿cuántas veces la mayoría se ha querido ejercer como cheque en blanco y el desacuerdo se ha castigado como traición? Ésa es una de las deformaciones más peligrosas de cualquier democracia: creer que haber ganado autoriza a no escuchar, a no corregir y a no rendir cuentas. Cuando eso ocurre, la política deja de ser un espacio de construcción común y se convierte en un mecanismo para disciplinar, excluir y cobrar agravios.

El problema ya no es quién manda, es qué clase de país se está aprendiendo a obedecer.

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