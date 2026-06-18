Trump vs. Sheinbaum desde el G7

Como suele pasar, resueltas tensiones mayores, como ahora que Estados Unidos firmará con Irán un acuerdo de paz que pondrá fin al conflicto bélico iniciado el pasado 28 de febrero, Donald Trump volvió a embestir contra la Presidenta Claudia Sheinbaum, como no lo había hecho desde hacía dos meses, que México reclamó la presencia de agentes de la CIA en Chihuahua y Washington; respondió, días después, con la petición de aprehensión de Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, quien tuvo que pedir licencia, y otros nueve funcionarios y ex funcionarios de aquella entidad, acusándolos de ser cómplices del cártel que históricamente ha dominado esa entidad.

Nunca un gobierno de Estados Unidos había pedido a México detener, por sus ligas con el crimen organizado, a ningún gobernante o político en funciones como pasó el pasado 29 de abril, cuando además del gobernador pidió la detención del alcalde de Culiacán, y del Senador Enrique Inzunza, lo que provocó el momento más crítico de la relación bilateral en la historia reciente.

Si ya se había generado una fuerte tensión diplomática cuando el gobierno de México confirmó que los agentes estadounidenses no contaban con autorización formal para participar en operativos antinarcóticos, como en el que murieron en la sierra de Chihuahua los dos elementos de la CIA con otros dos agentes de la Fiscalía estatal, y que además abrió también un fuerte conflicto político interno con la gobernadora panista Maru Campos, las presiones de la Casa Blanca escalaron por la negativa del gobierno mexicano a realizar esas detenciones argumentando falta de pruebas.

Además de esta postura, que se viene reiterando casi a diario en su rueda de prensa mañanera, la Presidenta y su círculo cercano optaron como estrategia esgrimir la defensa de la soberanía nacional sobre el combate a la impunidad, en el mensaje que dio en el Monumento de la Revolución en la conmemoración del segundo aniversario de su triunfo electoral, al señalar que detrás de la ofensiva contra México estaban coludidos grupos de la ultraderecha nacional e internacional.

Aunque al día siguiente, la Presidenta exculpó al Presidente Trump de ser el autor de los ataques a México, al igual que el ex presidente Andrés Manuel López Obrador en una carta, el Rocha-gate provocó también cuestionamientos de diversas autoridades estadounidenses, incluidos los del Embajador de EU en México, Ronald Johnson, a quien Sheinbaum le pidió no entrometerse en asuntos internos de nuestro país a su dicho que la lucha contra el narco no debería de separar sino unir a ambos países.

Lo más que había dicho Trump en estos dos meses de tensión entre México y EU, era que seguirían su combate al ingreso de drogas por tierra a su país. Ayer de plano rompió la tregua y durante la cumbre del G7 en Francia manifestó su desacuerdo a la negativa del gobierno mexicano a permitir la intervención militar estadounidense para combatir en suelo mexicano al narco. Para rematar señalando que Sheinbaum es “muy buena persona”, pero está “muy asustada” y “ha perdido el control” ante los cárteles que mandan en México.

Balde de agua fría en plena euforia mundialista, a unas horas de que juegue el Tri.