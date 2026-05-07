Trump, a 7 días del Rocha-gate

Justo una semana después, Donald Trump repitió ayer, con dosis aumentadas y de forma directa, su rechazo implícito a las notas diplomáticas que el Gobierno de Claudia Sheinbaum le ha enviado en las últimas dos semanas.

En la primera que mandó la Cancillería mexicana a la Embajada de Estados Unidos para pedir explicaciones sobre de la presencia de agentes de la CIA en los operativos antidrogas de Chihuahua sin el aval del Gobierno de México, lejos de recibir una contestación, la respuesta fue la bomba de hacer pública la petición del Departamento de Justicia, de la detención de 10 funcionarios y ex funcionarios del gobierno morenista de Sinaloa, entre ellos, el mandatario estatal Rubén Rocha Moya; el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez; el vicefiscal general, Dámaso Castro; y el senador Enrique Inzunza, único de los cuatro que sigue sin pedir licencia aunque sin presentarse desde hace una semana a la Cámara alta. Aunque había asegurado que se presentaría ayer a la sesión de la Comisión Permanente, en redes sociales justificó su ausencia, para que en el recinto legislativo no se diera un “espectáculo indigno” orquestado por “personeros de la derecha conservadora”. Apenas el sábado pasado, un día después de la separación por licencia del gobernador y el alcalde, Inzunza apareció en un video señalando que estaba en su natal Badiraguato, cuna de los capos sinaloenses, para “llenarse de la energía del monte”.

Ayer miércoles, justo a una semana del golpe en la línea de flotación del Gobierno de la 4T que se lanzó desde Washington, la respuesta a la nota diplomática en la que se pedía más información y pruebas para poder detener a Rocha y compañía, vino al menos desde tres frentes:

1) Él mismo Trump advirtiendo que si México no hacía el trabajo contra los grupos del crimen organizado, Estados Unidos lo tendría que hacer, aunque hubiera algunos que se molestaran en nuestro país, ya que luego de los ataques marítimos seguían los ataques terrestres contra los cárteles de la droga.

2) El jefe interino del Departamento de Justicia, Todd Blanche, al declarar que la administración Trump está “reenergizando sus esfuerzos” para combatir la corrupción y la actividad de los cárteles en México, para combatir el tráfico de fentanilo. Y que la cooperación de Estados Unidos estará condicionada a resultados concretos como la detención y extradición de líderes criminales y desmantelamiento de laboratorios en suelo mexicano.

Y 3) La DEA y la Policía de Los Ángeles ejecutaron ayer la “Operación Free MacArthur Park”, un operativo masivo contra una red de tráfico de fentanilo vinculada directamente al cártel de Sinaloa.

Así fue como Trump rompió el silencio que guardó siete días luego del Rocha-gate.