Tristeza en Nueva York

El maratón de Nueva York que se corrió, como siempre, el primer domingo de noviembre, el más notable del mundo en la ciudad que nunca duerme, está de luto. Las luces brillantes se apagaron, el himno interpretado por Frank Sinatra, Pavarotti, Liza Minnelli no se escuchó, y como dicen en Jalisco “Los mariachis callaron” porque en el año 1999 fue la última ocasión que un corredor mexicano triunfó en la Gran Manzana. Son ya 26 años sin ningún ganador mexicano.

Entre los años 80 y 90 los corredores mexicanos eran considerados los mejores del mundo, y así lo manifestaron en Nueva York.

El primer ganador mexicano se dio en el 91. Salvador “El Halcón” García se impuso con marca de 02:09:28, que fue la mejor marca lograda por un mexicano en Nueva York. Salvador participó en varias ocasiones en el 21K Atlas Perdura.

El segundo llegó en el 93, siendo Andrés Espinosa con marca de 02:10:04. En el 94 y 95 se impuso German Silva, con su mejor marca de 02:11:00.

Y en el 99 Adriana Fernández ganó con marca de 02:25:06, convirtiéndose en la primera mexicana y latinoamericana en haber obtenido el triunfo en Nueva York. Ella también ha participado en el 21k Atlas Perdura en varias ocasiones.

En conclusión, después de esos grandes años realmente es triste que no haya sido ningún mexicano o mexicana en 26 años en levantar la mano para decir “Viva México”. Esperemos que en la próxima edición se vuelvan a encender las luces de Nueva York, para que aparezca alguien importante para nuestro país en dicho evento.

Cuando este escribano pretendía correr el maratón de Nueva York, se me acerca un tenista y pregunta:

- ¿Qué posibilidades tienes de ganar el maratón?

Mi respuesta es inmediata: “Ninguna”

- Entonces ¿para qué chin… vas?

- ¿Y tú?

- Yo soy tenista, y en mi casa ya no cabe ningún trofeo más, porque en mi categoría gano muchos trofeos.

- ¿Y qué posibilidades tienes de ganarle a un tenista retirado como Jimmy Connors o John McEnroe?

- Ninguna

- ¿Entonces para qué sigues jugando tenis? Te recuerdo que hay niveles profesionales y recreativo-competitivo, pero hay niveles.

alfarzapalo@hotmail.com

