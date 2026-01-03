Tres grandes pruebas para el 2026: Plan México, Pemex y T-MEC

El 2026 será el año del “Make or Break” en tres asuntos clave para lo económico: el Plan México, Pemex y el T-MEC. Digo “Make or Break” porque me gusta la expresión en inglés; quiere decir “la hacemos o fracasamos”. Lo que pase en 2026 con el Plan México, Pemex y T-MEC tendrá repercusiones sistémicas y marcará mucho de lo que pase en el sexenio.

El Plan México fue presentado en 2025 y dio sus primeros pasos en el año que acaba de terminar, pero deberá despegar con fuerza en los próximos meses para dejar claro que tiene viabilidad en el mundo real. ¿Podrá detonar la inversión privada y consolidar un modelo de inversiones público-privadas? Esa es la cuestión. La clave estará en la ejecución y en la adaptación del plan a las circunstancias. El año pasado, la inversión privada cayó más de 5% y deberá revertirse esta caída para salir del atolladero del bajísimo crecimiento económico y las magras cifras de creación de empleo formal.

El Gobierno apuesta en el Plan México por detonar el desarrollo de infraestructura mediante Asociaciones Público-Privadas (a las que se les ha puesto otro nombre). Son decenas de proyectos en carreteras, trenes, puertos y aeropuertos. Es también el relanzamiento de la política industrial que busca sustituir importaciones en sectores tradicionales, como el vestido y el calzado, pero también en áreas del futuro, entre ellos semiconductores, farmacéutica y vehículos eléctricos.

La meta es lograr inversiones que sean mayores a 25% del PIB y llegar al 30% en el 2030. Esto implica un monto anual sostenido superior a los 350 mil millones de dólares, entre inversiones públicas y privadas, nacionales y extranjeras. Para llegar a esa cifra se necesitan crecimientos de dos dígitos en inversión privada. Hay mucho por hacer en todo lo relacionado con la construcción o restauración de confianza empresarial. Está la incertidumbre que viene del exterior y la inseguridad hecha en México, que es jurídica y regulatoria, además de la inseguridad pública.

El Gobierno presentó un plan para dar la vuelta a la crisis de Pemex. Al frente del esfuerzo está la Secretaría de Energía. Para 2027, la empresa deberá dejar de recibir apoyos del Gobierno Federal. Estos fueron de alrededor de 2.4 billones de pesos entre 2019 y 2024, entre aportaciones de capital y reducciones importantes en la tasa de derechos (que son los “impuestos” que Pemex paga).

¿Podrá Pemex lograr la autosuficiencia en 2026? Lo que ha hecho hasta ahora no alcanza. La empresa deberá mejorar sustancialmente su desempeño en todos los rubros. Aumentar la productividad en una empresa que es obesa y se ha manejado con criterios políticos. La producción de petróleo está atorada en 1.6 millones de barriles diarios, cuando debería ser de 1.8 millones. En refinación, en 2025 se logró el nivel más alto desde 2016, pero quedó 5% abajo de la meta. El reto es incrementar el volumen de refinados al mismo tiempo que dejar de perder por cada barril procesado.

La Secretaría de Hacienda se ha hecho cargo de la reestructura de la deuda de Pemex, que asciende a más de 100 mil millones de dólares y tiene vencimientos cercanos a los 26 mil millones entre 2026 y 2027. El monto es muy elevado, pero todo indica que el respaldo del Gobierno Federal ha sido bien recibido por los acreedores.

En el frente financiero, los focos más rojos están en la deuda con proveedores. La deuda supera los 500 mil millones de pesos y no se ha resuelto, a pesar de promesas emitidas desde 2024. El problema es multidimensional: proveedores que quiebran o pierden capacidades; proveeduría que se encarece o no se puede garantizar; y crisis en los Estados donde Pemex es el motor de la economía regional: Veracruz, Campeche y Tabasco, por ejemplo.

La renegociación del T-MEC comenzó a fines de 2025 con las consultas públicas en los tres países. En julio se reunirán los representantes de los tres países para decidir el futuro del Tratado. Por lo ocurrido en 2025, sabemos que no será una negociación fácil ni superficial. El Tratado de Libre Comercio vive una transición hacia un modelo de comercio administrado de acuerdo con los dictados de Estados Unidos.

Sabemos que Donald Trump es consistente en su inconsistencia y que el sector exportador mexicano tiene una notable capacidad de adaptación a circunstancias difíciles. Las exportaciones a Estados Unidos siguieron creciendo en 2025, a pesar del proteccionismo y del fortalecimiento del peso. Un 85% de las exportaciones mexicanas no pagó aranceles, pero no deben perderse de vista los problemas que han surgido para el sector automotriz y para la industria acerera. En la producción de automóviles, hay un riesgo real de pérdida de competitividad frente a Estados Unidos para atraer nuevas inversiones. En acero, queda en evidencia la arbitrariedad de Estados Unidos y los problemas que derivan de tener controles aduaneros que no son creíbles para nuestro principal socio comercial.

El 2026 será el año del Make it or Break it para el Plan México, Pemex y el T-MEC. Lo que ocurra ahí definirá el desempeño de la economía mexicana en los próximos años. Lo hacemos o fracasamos. Es el despegue o una década perdida.