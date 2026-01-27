Tonalá voltea el triángulo

Cada trimestre, el Inegi presenta la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) donde presenta, entre otros datos, la percepción de inseguridad pública de los habitantes mayores de 18 años de 91 ciudades urbanas del País.

En sus gráficas, los municipios que aparecen con variaciones importantes de un trimestre a otro, ya sea al alza o la baja en sus porcentajes de percepción de inseguridad, se les marca con un triángulo, apuntando hacia arriba y en rojo si el número subió, o apuntando hacia abajo y en verde, cuando el porcentaje de los que se sienten inseguros baja con una “diferencia estadística significativa”.

Pues, bien, en la medición del último trimestre del año, dada a conocer el viernes pasado, Tonalá logró darle la vuelta al triangulo, y cambiarlo de rojo a verde, por una notable baja en el miedo a la violencia y al asalto entre sus habitantes.

Y es que, en el tercer semestre del 2025, Tonalá apareció en la ENSU con un incremento del 56.1 al 65.4 por ciento en el porcentaje de percepción de inseguridad, mientras que, en el cierre trimestral del año pasado, disminuyó casi nueve puntos al aparecer en 65.4 por ciento.

Ojalá esta baja en la percepción de inseguridad se haya debido a una revisión de su estrategia y rutinas policiales luego de los malos resultados del tercer trimestre, y de ser así, sigan por esa ruta en beneficio de la población tonalteca.

Aunque Zapopan subió su porcentaje de miedo a la delincuencia por parte de sus pobladores, al subir casi cinco puntos, al pasar del 49.5 al 54.7 por ciento, sigue siendo el municipio metropolitano mejor evaluado en este rubro.

Pero de los seis municipios de Jalisco que mide el ENSU cada trimestre, es Puerto Vallarta el que sigue teniendo el menor porcentaje de sus habitantes que dicen sentirse inseguros, con 32%. Esto pese a que en el último trimestre subió 7.3 por ciento y está ya lejos del 23 por ciento en el que andaba en el primero del 2025.

Guadalajara se mantuvo como el municipio con mayor percepción de riesgo a la delincuencia en Jalisco con 79.2, y en segundo lugar sigue Tlajomulco con 73 .9. Aunque de forma marginal, pero ambos municipios crecieron sus cifras.

Mientras Tlaquepaque había logrado bajar este indicador, 5.3 puntos el tercer trimestre al pasar de 65.4 a 60.1 el porcentaje de su población que dijo sentirse inseguro en su ciudad, cerró el 2025, con 65.8.

Así, Tlaquepaque se une a Guadalajara, Tlajomulco y Tonalá, como los municipios de Jalisco que quedaron por arriba de la media nacional de 63.8 por ciento en la percepción de inseguridad pública el año pasado.

