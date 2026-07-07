Todo lo contamina… ¡hasta la FIFA!

El pasado fin de semana que se celebraban los primeros 250 años de la Independencia de los Estados Unidos y que se prestaba por la ocasión -por su simbolismo- para hablar de los históricos logros y lo que representan el país en el concierto internacional, pero Trump “salió con su batea de babas” diciendo que “La bandera de las barras y las estrellas ya envió la hoz y el martillo al olvido, y lo volveremos a hacer si es necesario… No queremos al comunismo en nuestro país”. Ni al caso venía el comentario

El editorial de El País de España -considerado el medio de comunicación y periódico global más importante en español- “pinta” en su editorial a “Trump no es un presidente más, porque no aspira a seguir los ideales de 1776, sino a demolerlos. Si la curva de la historia es larga, pero va en la dirección de la justicia, como afirmó Martin Luther King, ni los más entusiastas pueden negar que las fuerzas autoritarias que han impulsado a Donald Trump han logrado frenar, corregir e incluso revertir esa trayectoria allí donde ha podido. El hombre que hoy lidera las celebraciones del aniversario de la Declaración es el mismo que lidera el asalto a los ideales que representa”.

Hoy, además de provocar una histórica división, de marcar una vida pública marcada por la desinformación, la radicalización partidista y la vida política, de no preservar la autoridad de los tribunales o de recuperar la confianza en el Congreso, Trump aprovecha el sistema gubernamental que encabeza para “engordar” su fortuna. De acuerdo con su declaración de impuestos de 2025, los ingresos del mandatario se dispararon hasta al menos los 2 mil 200 millones de dólares, respecto a los 622 millones de dólares declarados un año anterior, gracias a los negocios de las criptomonedas de su familia y los movimientos en la bolsa que él mismo ha provocado y aprovechado para la compra/venta de acciones, para de esa manera incrementar su fortuna.

Trump se ha metido “como la humedad” en todos los rincones. Ayer, admitió que le había pedido a la FIFA -a su presidente Gianni Infantino- que revisara la tarjeta roja en contra del jugador estadounidense Folaron Balogun -quien fue expulsado en el partido ante Bosnia-Herzegovina-, provocando que el organismo diera marcha atrás -después de una “revisión” de la jugada-, lo que levantó una ola de protestas y suspicacias, sobre todo después de que ante el Comité de Ética de la FIFA hay una queja formal -por parte de la organización FairSquare-, acusando al dirigente del fútbol de “reiteradas violaciones” del deber de neutralidad política, una vez que a Trump se le otorgara el “inventado” Premio FIFA de la Paz.

Trump, todo lo contamina… ¡hasta la FIFA!

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