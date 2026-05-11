Taxis ejecutivos sí, pero a 1km del aeropuerto

La solución para que operen taxis de plataforma como Uber y Didi en el Aeropuerto de Guadalajara amenaza con quedarse corta.

El Gobierno de Jalisco construye una estación intermodal a 1.2 kilómetros en línea recta desde la terminal aérea, en donde taxis ejecutivos podrán recoger pasaje. El espacio tendrá baños, estacionamiento y área de espera.

Sin embargo, el paradero se encuentra en realidad a 2.6 kilómetros, pues el pasajero deberá abordar un camión que proporcionará el aeropuerto, este lo sacará de la terminal y tomará la carretera en sentido hacia Chapala hasta el retorno a Guadalajara.

El punto para recoger pasajeros de Uber y Didi se ubica en un predio del otro lado de Carretera a Chapala en sentido hacia Guadalajara, fuera de zona federal, junto a los espectaculares de la gaza de incorporación vial a la zona de la terminal aérea.

La estación intermodal debe quedar terminada a más tardar el 31 de mayo, según los tres contratos de la obra repartidos a las empresas Armaqop (5.1 mdp), Greenova Constructores (11.3 mdp), y Elemento 83 Construcciones y Servicios (8.9 mdp).

La obra costará 25.3 mdp, pero se fragmentó en tres montos más pequeños por su carácter de “urgente”, usando la figura del “concurso simplificado”, una vía recurrente de la SIOP para asignar obras sin licitar.

La restricción federal para que operen taxis ejecutivos en el aeropuerto tapatío ha generado un mercado de “taxis pirata” que cobran traslados al doble de precio o más.

También ha propiciado la corrupción y extorsión a taxistas tradicionales y de plataforma por parte de la Guardia Nacional que incauta los vehículos que no pagan “derecho de piso”.

Los pasajeros reclaman que en horas pico deben esperar un taxi formal más de una hora, o tienen que pagar un precio exorbitante por un pirata, un problema que según usuarios es exclusivo del aeropuerto tapatío.

El nuevo paradero para taxis ejecutivos busca acabar con estas prácticas y al mismo tiempo solucionar la movilidad de pasajeros durante el Mundial de Fútbol en junio.

Surgen varias preguntas: ¿Resultará práctico para pasajeros que viajan con varias maletas, menores y adultos mayores? Sobre todo en horas pico y durante la justa mundialista.

El aeropuerto tapatío movió un millón de visitantes en junio del año pasado y, según el GAP, se duplicarán el próximo mes de junio durante el Mundial.

Por otra parte, los representantes de taxis tradicionales y de plataformas bloquearon la Carretera a Chapala el mes pasado inconformes con esta solución y en protesta a los operativos de la Guardia Nacional.

¿Respetarán el acuerdo? Al menos un grupo de choferes planea más movilizaciones durante el Mundial.

El riesgo es que esta alternativa de último minuto no sea una solución de largo plazo -el Gobierno estatal admitió que sólo operará este sexenio- sino un enredo más para la movilidad en el aeropuerto.