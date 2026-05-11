Ciclo escolar ¿pifia o distractor?

Como si no hubiera conflictos que resolver en el país, el secretario de Educación, Mario Delgado, abrió el jueves pasado otro nuevo frente de crisis política para la 4T con el anuncio de un acuerdo con los secretarios estatales del ramo, para adelantar el fin del ciclo escolar 2025-2026 al próximo 5 de junio.

El argumento fue delirante: las olas de calor que se habían registrado y se pronosticaban en algunas ciudades del país y el inicio del Mundial de Futbol el 11 de junio.

Lo improvisado de esta ocurrencia quedó evidenciado desde el minuto uno que se difundió, porque apenas unos días atrás se había comunicado que sólo se suspenderían clases los días que jugara la selección mexicana en el mes de junio, y otras fechas si lograba pasar la primera ronda del torneo mundialista.

La irritación de padres de familia, algunos sectores magisteriales, organizaciones académicas y expertos en educación, que se desató el mismo jueves, incendió las redes sociales, ya que esa decisión, además de impactar negativamente en el ya de por sí degradado nivel educativo del país, trastoca las rutinas y las economías de millones de familias al ampliar de dos a tres meses las vacaciones de sus hijos.

La controversia fue de tal dimensión, que al día siguiente, en la rueda de prensa mañanera del viernes, la Presidenta Claudia Sheinbaum tuvo que decir que el acuerdo anunciado menos de 24 horas antes por su Secretario de Educación, era solo una propuesta que se estaba analizando.

Este nuevo episodio de contradicciones entre la Presidenta y otro miembro de su gabinete, no sólo fue echar más leña al fuego del tema del ciclo escolar, porque Estados como Jalisco salieron a negar, criticar y anunciar que desacatarían el acuerdo, sino que volvieron los señalamientos de la falta de control Presidencial hacia su equipo de gobierno.

Es increíble pensar que en el equipo presidencial iban a dejar pasar que el titular de la SEP se fuera por la libre con una propuesta tan absurda, nunca tomada en los dos mundiales anteriores jugados en México con un mayor número de partidos y sedes estatales, y que exhibía severamente a la Presidenta.

Por eso es pertinente plantear la interrogante si de verdad fue una pifia monumental, o en realidad fue un nuevo distractor del alto riesgo (al estilo del acosador que supuestamente intentó besar y tocar el pecho a la mandataria mexicana en noviembre de 2025), que los equipos de comunicación y control de daños de Palacio Nacional, sugirieron para cambiar la conversación del Caso Rocha Moya y las tensiones de México con Estados Unidos, que cada vez deja más mal parada a la Presidenta y en el que ha estado atrapada en las últimas tres semanas.