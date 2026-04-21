Tarjetazo infantil

Luego del anuncio que hizo la semana pasada el gobernador Pablo Lemus del transporte público gratis para niños y niñas de 5 a 12 años, creció la incertidumbre de cuánto pagará el gobierno estatal de nuestros impuestos a los empresarios camioneros vía el subsidio público.

Y es que en el anuncio no se precisó cuánto se pagará a los transportistas por cada uno de los dos viajes a qué tendrán derecho las infancias de estas edades, y que moverán al alza el presupuesto destinado a este fondeo del erario a los negocios camioneros.

Porque habrá que insistir que en el periódico oficial El Estado de Jalisco lo único que se ha oficializado es la cifra de 2 pesos con 60 centavos que se le pagará al transportista por cada boleto pagado a 11 pesos.

Por lo que, entre subsidios oficiales y pagos de los usuarios, las y los jaliscienses le pagaremos a los transportistas 13 pesos con 60 centavos por cada viaje, y en la última quincena del año un apoyo extra de 1.66 pesos adicionales.

Los demás pagos siguen en el terreno de los supuestos y por ello no se puede determinar el costo exacto del subsidio, ya que los lineamientos que emitió la Secretaría de Transporte (Setran) para la entrega de 2 pesos con 60 centavos por cada viaje que valide el llamado Sistema Integrado de Recaudo para los Sistemas de Transporte Público Masivo y Colectivo a cada uno de los propietarios de las rutas de transporte público que tienen una concesión, nada dicen de lo que se tendrá pagar, por ejemplo, por cada estudiante que tendrá la tarifa de cinco pesos. En teoría, para alcanzar la tarifa de los 13 pesos con 60 centavos, el gobierno tendría que embolsarles 8 pesos con 60 centavos por cada boleto estudiantil. Pero hasta ahora no hay documento que lo sustente, como tampoco con lo que pasa con los programas sociales del transporte que maneja la Secretaría de Asistencia Social, y que maneja tarifas cero. La hipótesis aquí sería que se pagarían en su totalidad los 13.60 pesos, pero reitero, no hay hasta ahora esa definición.

Como lo planteé arriba, la opacidad en el manejo del subsidio público crece ahora con el programa anunciado que beneficiaría inicialmente a 75 mil infantes. ¿El gobierno tomará del erario también los 13.60 pesos por cada uno de estos viajes para dárselos a los transportistas?

Aunque la bolsa inicial de 777 millones de pesos del Fideicomiso de Inversión y Administración para la Mejora de la Seguridad Vial, subió a mil 200 millones, según dijo el titular de la Secretaría de Hacienda Pública, Luis García Sotelo, esta suma también podría ser insuficiente si a los cálculos iniciales de entre 6 y 12 millones de pesos diarios de subsidios, se le agrega ahora el impacto del programa infantil, que dicho sea de paso, parece buscar la reactivación y crecimiento del uso de la tarjeta naranja, que el Gobierno estatal no pudo imponer como vía única para recibir el subsidio.

De ahí la necesidad de que se explique con toda claridad cuánto subsidio va por cada tarifa, y darle plena transparencia al subsidio que le llega a los transportistas, y que pagamos todos por un servicio del que se quejan todos los días los usuarios.