Subsidio Al Estilo Jalisco

Pablo Lemus prometió subsidio ilimitado a pasajeros del transporte público: “Pueden alcanzar tarjeta los 8 millones y medio de jaliscienses”.

La tarifa aumentará de 9.50 a 14 pesos en abril. Sin embargo, quienes adquieran la nueva tarjeta única Al Estilo Jalisco tendrán un subsidio de 3 pesos por pasaje y sólo pagarán 11 pesos, sin límite de viajes.

La buena voluntad de la clase política es infinita, pero finito es el dinero público.

¿El gobierno puede pagar ese dinero? Veamos.

Cada día se realizan 2.5 millones de viajes en transporte público en el Área Metropolitana de Guadalajara, según la Encuesta Origen-Destino 2023 del Imeplan.

Pensemos, hipotéticamente, que se subsidian con tres pesos todos esos viajes. Implicaría inyectar 7.6 mdp cada día al sistema de transporte público. Al año serían casi 2 mil mdp.

Hay que sumar el costo del servicio proporcionado por Broxel, la empresa que distribuirá la tarjeta única.

El Gobierno adquirirá hasta 5 millones de tarjetas, según la licitación pública nacional 690/2025. Asimismo, cada servicio o tarjeta costará 5.45 pesos al gobierno. Sin embargo, el documento no aclara si este pago es único o mensual, por lo que hay que esperar la aclaración.

Es poco probable que sea necesario subsidiar la totalidad de viajes en transporte público.

Hoy, pese a las campañas para que los usuarios utilicen la tarjeta de prepago, el 45% sigue usando efectivo. Es probable que, para obtener subsidio, muchos soliciten su tarjeta única, la pregunta es cuántos.

Para este año, Lemus anunció una bolsa de mil 200 mdp para subsidiar el transporte. Esto representa seis veces el presupuesto en inteligencia para la búsqueda de personas desaparecidas.

Los ciudadanos elegimos administradores de nuestro dinero, no benefactores. Tenemos el derecho -y la obligación- de cuestionar si este subsidio obedece a una visión para garantizar la movilidad, o si responde a una mera lógica político-electoral y a una oportunidad de negocio.