En pleno furor por la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara planteo una pregunta incómoda: ¿realmente somos lectores en México? El INEGI publicó en días pasados el Módulo sobre Lectura 2025 que mide desde 2015 el comportamiento lector en nuestro país. Hagamos una revisión crítica.

La encuesta es demasiado generosa -por no decir que la categoría de lector está inflada- pues mide la condición de lectura de cinco materiales: libros, revistas, periódicos, historietas, páginas de internet y foros o blogs.

De esta manera, al día siguiente de la publicación de la encuesta, uno se encontraba con titulares triunfalistas como este: “En México, 8 de cada 10 personas son lectoras”.

Nada más que son lectores de cualquiera de los materiales antes mencionados.

Si nos concentramos sólo en la lectura de libros en cualquier soporte, físico o digital, el panorama cambia.

La encuesta del INEGI indica que 8 de cada 10 personas mayores de 12 años leyó al menos un libro en el último año. Suena alentador, pero revisemos los puntos finos.

Tres de cada 10 leen por necesidad. Es decir, libros relacionados con la escuela, el trabajo o cuestiones prácticas. Significa que sólo siete de cada 10 lectores de libros lo hacen por placer.

Además, el 67% dice haber leído entre uno y tres ejemplares en el último año, mientras que sólo el 33% asegura haber leído cuatro o más.

Sin embargo, cuando el INEGI aplica una segunda pregunta de verificación para comprobar si en efecto leyeron al menos un libro, la cifra se desploma: del 67% que afirma leer se confirma apenas el 33%. Todo indica que buena parte de los encuestados miente por vergüenza a sentirse juzgados.

¿Qué leemos cuando sí leemos? En general, los lectores prefieren leer literatura y autoayuda. Les siguen libros universitarios, manuales y guías. Y un dato interesante: 8 de cada diez aún prefieren el formato impreso sobre el digital.

He aquí una radiografía de nuestros hábitos lectores en México. En medio de la fiesta librera más grande en español, les pregunto: ¿somos lectores?