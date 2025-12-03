Por un auditor sin miedos

La mañana de este miércoles inician las comparecencias de las y los aspirantes a la titularidad de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco (ASEJ), ante el Comité de Participación Social (CPS) del Sistema Estatal Anticorrupción, para que con sus observaciones luego sean las y los diputados quienes elijan por mayoría calificada.

Son 22 las mujeres y hombres que se inscribieron en la convocatoria de un proceso que ha pasado casi inadvertido, lo que habla del bajo perfil y casi nulos resultados del auditor saliente Jorge Alejandro Ortiz Ramírez.

Pese a ello, el actual titular de la ASEJ busca la reelección y aparece en el lugar siete de la convocatoria. Sus posibilidades gravitan por lo cómodo que ha sido para la clase política y gubernamental de Jalisco. Lo que conviene a la elite del poder más a no a la ciudadanía.

Por eso, ojalá la nueva composición y pluralidad política en el Congreso estatal que los obliga a llegar a consensos para alcanzar las dos terceras partes de la votación le den oportunidad a una o uno de los buenos candidatos que sí hay entre los apuntados.

Y es que habrá que recordar que, a la llegada de Ortiz Ramírez en el 2018, muchos consideramos liberada a una ASEJ que estuvo secuestrada más de una década. Era alentador por tratarse del primer auditor no electo sólo por políticos, sino por el Comité de Participación Social, el componente ciudadano del Sistema Estatal Anticorrupción, que con los años también extravió la ruta.

Antes de esa fecha, la ASEJ era noticia permanente por los excesos de quien fuera su titular casi vitalicio, Alonso Godoy Pelayo, ex funcionario que figura como el que más pensión recibe. Desde el pago de casi 10 millones de pesos por presuntas vacaciones no disfrutadas, la compra millonaria de formas valoradas a su suegro, la construcción opaca del faraónico edificio hoy sede de la ASEJ, la autoasignación de su megasalario, y el uso faccioso de la Auditoría, Godoy era continuamente noticia hasta su retiro obligado por la irritación social que causó su desempeño.

A 12 días que concluya su nombramiento, lo que considero es que Ortiz nunca hizo sentir ni demostró un cambio sustancial en esta institución clave en el combate a la corrupción, y que tampoco aportó lo que se esperaba para que el Sistema Estatal Anticorrupción, funcionara.

Nos hace falta, pues, un nuevo auditor o auditora que llegue sin miedos a dar un nuevo tratamineto a la revisión de las cuentas públicas, y que se atreva a desmontar y erradicar las tramas de corrupción que se tejieron durante los años en la ASEJ, y que la mantienen más como cómplice, que inhibidora de las corruptelas que desvían los recursos públicos que todos y todas aportamos.

En suma, se necesita una o un nuevo auditor que empeñe todo su prestigio, conocimientos técnicos y reputación para revivir desde Jalisco la agenda anticorrupción, que es un anhelo generacional pendiente, al que hoy vuelve nuevamente la lucha por la defensa de la democracia y se suma la demanda de pacificar al País.