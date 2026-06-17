Sin Plan B

El alcalde Sergio Chávez asegura que no hay nepotismo, corrupción ni favoritismos en la concesión que se pretendía para el nuevo Rastro de Tonalá, apenas una desafortunada coincidencia genética y empresarial.

Lo curioso es que, mientras descarta cualquier beneficio familiar para sus hermanos, también admite que no existe Plan B en caso de que el Ayuntamiento cancele el proyecto en los próximos días —como él pretende—. De ser así, no hay alternativa inmediata, porque el viejo ya no sirve y construir otro costaría una fortuna. En otras palabras: no hay conflicto de interés, pero tampoco muchas opciones.

Sergio Chávez acudió ayer al Congreso del Estado para enfrentar a los medios de comunicación y también se presentó en la Fiscalía Anticorrupción para entregar pruebas que, según él, desmontan las acusaciones sobre presuntas irregularidades en el caso. La escena tuvo algo de peculiar: el denunciado llegando voluntariamente con documentos bajo el brazo para convencer a la autoridad de que todo está en regla.

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En el Congreso de Jalisco decidieron conmemorar el 203 aniversario del Estado libre y soberano de la manera más auténticamente posible: llegando tarde. La sesión solemne estaba convocada a las 9:00 de la mañana, pero arrancó casi una hora después, quizá para demostrar que la libertad incluye el derecho de ignorar el reloj. ¿O qué?

Lo mejor fue la asistencia: apenas 21 de los 38 diputados lograron superar el complicado reto de presentarse a tiempo.

Algunos malpensados dicen que hubo más puntualidad cuando reparten candidaturas que cuando celebran la historia de Jalisco.

Obviamente, muchos culparon al caos vial, por el perímetro restringido en el Centro tapatío y el Fan Festival.

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La Minerva se convertirá hoy en una especie de peregrinación musical donde se espera que unas 100 mil personas lleguen para cantar, recordar amores perdidos y demostrar que todos tienen una historia con alguna canción de Maná.

Las autoridades abrirán los accesos desde el mediodía, porque conocen perfectamente el espíritu tapatío: si el evento empieza a las nueve de la noche, hay quien llega desde la hora del desayuno para apartar lugar...

El operativo de seguridad está listo y contempla miles de asistentes. Pero está prohibida la venta de alcohol, así que muchos tendrán que entonar “Rayando el Sol” sin excesos y sólo nostalgia.