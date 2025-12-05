Por fin, “se ven las caras”

La Presidenta Claudia Sheinbaum minimizó el comentario que el miércoles hizo su homólogo Donald Trump, quien habló sobre la posibilidad de acabar con el T-MEC (Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá): “México y Canadá se han aprovechado de la situación. No los culpo porque teníamos gente estúpida al mando, mucha gente estúpida al mando -haciendo obvia referencia al anterior Gobierno de Joe Biden-”, posiblemente sin acordarse (?) que el 30 de noviembre de 2018 -durante la Cumbre del G20 en Argentina- él mismo firmó la última versión del acuerdo junto al ex presidente Enrique Peña Nieto y el primer ministro canadiense Justin Trudeau -documento que fue modificado en parte el 10 de diciembre de 2019, para hacer algunos cambios que el Congreso estadounidense hizo en materia de medio ambiente y mecanismos de resolución de disputas-.

Sheinbaum dijo en la conferencia mañanera que lo declarado por el mandatario estadounidense “... es parte también de su forma de comunicar”, pero que “... en su visión lo plantea de esta manera, pero también plantea que ‘puede haber otro tratado’”.

Y tiene razón la Presidenta, recordando lo expresado por Trump, cuando el 7 de octubre pasado cuando recibió en la oficina Oval al primer ministro canadiense Mark Carney, dijo despectivamente que “no me importa” tener acuerdos diferentes con sus países vecinos, “podríamos renegociarlo y eso sería bueno”.

Trump no puede ignorar lo que significa México para Estados Unidos. Apenas el 19 de noviembre el Gobierno estadounidense publicó que nuestro país se convirtió en el principal comprador mundial de sus productos, superando a Canadá por primera vez en casi 30 años. Y hace dos años -2023- México pasó a convertirse en el país que más exporta a sus vecinos del Norte, por encima de China. Somos “el principal socio de Estados Unidos”, comentaría con ese motivo el secretario de Comercio mexicano Marcelo Ebrard.

Bueno, pues los principales protagonistas del T-MEC -Trump, Sheinbaum y Carney-se “ven las caras”, no para discutir el tratado comercial, sino para aparecer como anfitriones del sorteo del Mundial de Futbol que se celebra en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas en Washington, DC. Para Sheinbaum y Trump, quienes han sostenido 9 llamadas telefónicas para hablar de la relación bilateral, será la primera ocasión en que tengan la oportunidad de estrecharse las manos y tener su primer contacto personal, en la reunión privada que estaba programada a las 9:30 de la mañana. En el encuentro, no se decidirá el futuro del T-MEC, pero Claudia si podrá evaluar qué tanto le “importa” a Trump el tratado para terminarlo o cambiarlo, y si su “forma de comunicar” hay que tomarla en cuenta o ignorarla.

Usted, ¿qué opina?