Sin “B”, de boleta electoral

Fracasó el intento de la Presidenta Sheinbaum de meterse a la boleta electoral, como pretendía con el llamado “Plan B”, que presentó luego de que rechazaran su primera propuesta de reforma electoral.

El haber dejado fuera el principal componente de esta segunda iniciativa de reforma constitucional, que era el plan de adelantar el proceso de revocación de mandato para juntarlo con el proceso electoral del año próximo, y no necesariamente hasta el 2028 como lo marca ahora la Constitución, impedirá que la figura presidencial sea factor de impulso para las y los candidatos de Morena, como eran los cálculos de Sheinbaum por sus aún altos niveles de popularidad y aceptación.

Esto sin duda es una buena noticia para la democracia de nuestro país, pero una muy mala noticia para la presidenta, que sigue exhibiendo una muy pobre capacidad de operación política de ella y su equipo, en su propio partido Morena, pero sobre todo con sus cada vez menos aliados del Partido Verde y Partido del Trabajo.

El lado positivo para México es que con el rechazo al “Plan B” presidencial no se desvirtuó la figura de revocación de mandato, un instrumento de participación ciudadana para exigir la conclusión anticipada de algún o alguna gobernante, a partir de la pérdida de confianza de la mayoría de la población en sus ejercicios de gobierno.

En el caso de la presidenta Sheinbaum era claro que esa condición no se daba. Se trataba por eso de una revocación de mandato que venía empujada desde el poder, desde la misma Presidencia de la República, con el objetivo de consolidarse y mantenerse en el poder, y no por la oposición para aprovechar este mecanismo constitucional de democracia participativa. Nadie desde la oposición estaba pidiendo que se preguntara a la población si Sheinbaum debía seguir o no en el cargo, porque tienen claro sus altos niveles de aceptación.

Aunque ayer dijo que no, para la presidenta es una nueva derrota política que el PT le hubiera apoyado sólo parcialmente en su iniciativa en lo que se refiere a reducir el gasto en el Senado, en los órganos electorales, disminuir el número de regidurías en los ayuntamientos y el gasto en los congresos estatales. El PT le mintió porque hace dos domingos había prometido su apoyo total al Plan B.

La presidenta aseguró ayer que, pese a este nuevo sobresalto, la alianza electoral con el Verde y el PT no está en riesgo de cara al proceso electoral del 2027. Puede ser que así sea. Pero también es cierto que el PT y el Partido Verde vieron en sus dos intentos de reforma constitucional que el objetivo de Sheinbaum era acotarlos y, al no lograrlo, lejos de debilitar, fortaleció el poder de chantaje de estos mercaderes de la política. Es decir, la alianza se le encareció a ella y a Morena.