Sin amedrentarse ante la soberbia

En el mensaje de advertencia de la Casa Blanca -de acuerdo a la orden ejecutiva de Donald Trump- de aplicar aranceles para aquellos países que envíen “productos” -dice el comunicado- a Cuba, y que “venda o proporcione directa o indirectamente cualquier tipo de petróleo”, no clarifica si la “ayuda humanitaria” está contemplada dentro del riesgo a considerarse como sancionable. Sin embargo, al margen de la interpretación que se le pudiera dar, desde México la presidenta Claudia Sheinbaum dijo ayer que “Estamos en ese proceso y obviamente, poniéndonos de acuerdo con la Embajada de Cuba aquí, exactamente qué es lo que necesitan”.

Así, tajante y con mucha determinación la mandataria responde a las “sutiles insinuaciones” que desde Washington se envían para que la isla quede aislada de cualquier “ayuda humanitaria” para que se rinda -tarde o temprano- a los pies del “emperador”. Y habrá que decirlo claro, la no sumisión desde Palacio Nacional a la orden ejecutiva habla de lo clara que es la posición de México ante su política tradicional, sin dejarse amedrentar ante los arranques de dominio y soberbia que se tienen desde la oficina Oval.

Y también con mucha serenidad, Sheinbaum ha señalado que esta ayuda alimentaria se realizará, “... en lo que resolvemos de manera diplomática todo lo que tenga que ver con el envío de petróleo por razones humanitarias”, lo que nos habla que ante la amenaza latente ni se inclina la cabeza y se defienden los principios de Estado -en lo que a humanismo se refiere-.

Otra cosa que habrá que ponderar, es lo que se refiere la suspensión de envío de petróleo por parte de México a Cuba, de lo que el presidente Trump declaró, “Yo le dije a ella - a Sheinbaum, en la última llamada telefónica que sostuvieron la semana pasada-, ‘Mira, no queremos que envíen petróleo allá’, y ella no está enviando petróleo”, a lo que Claudia al enterarse de la declaración dijo con firmeza: “No hablamos nunca con el presidente Trump del tema del petróleo con Cuba”, lo que representa una réplica con dedicatoria de que de este lado no hay “eco” a sus falsedades.

De la misma manera como en este espacio de reflexión se señalan las flaquezas y debilidades del oficialismo, vale la pena mencionar aquellos aciertos cuando se justifican.

Usted, ¿qué opina?