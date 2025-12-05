Siguen rascándole y siguen los beneficios

Antes de que perdiera Saúl "Canelo" Alvarez con el ruso Dmitri Bivol, el mazatleco, Gilberto "Zurdo" Ramírez, era colocado en la fila de elegibles para enfrentar al tapatío y entonces campeón mundial súpermediano.

En Guadalajara en mayo de 2022, "Zurdo" dijo a EL INFORMADOR que '"Canelo" asegura que nadie puede vencerlo porque no se ha enfrentado a mi”'. División súpermediano que dominaba el jalisciense, un listado con clasificados de medio pelo, conformaban griterío para que "Canelo" escuchara sus retos, el cheque al portador que resolvería compromisos económicos, sueldos de millones de dólares.

El sinaloense transitaba en la división semicompleto, lo hacía invicto, y como excampeón mundial súpermediano OMB, interesantes credenciales para consolidar con Alvarez un mega negocio. El equipo de Ramírez trabajó para adelantar posiciones en preferencias, su estudio arrojaba que el mercado exigía para Alvarez un encuentro entretenido y espectacular, que convenciera al público, había que observar candidatos en la división semicompleto.

El ruso Dmitri Bivol expuso su campeonato mundial semicompleto AMB ante "Canelo", el enorme negocio del boxeo, por lo tanto favorito para triunfar. Al término del encuentro, disputaron los doce rounds, no pocos esperaban que el gritón anunciara ganador al tapatío. 115-113, idéntica la sumatoria de las tarjetas de los tres jueces. Bivol fue mucho más superior que aquellas puntuaciones.

Un desenlace que tenía la mesa puesta, con manteles largos, para la celebración de Gilberto "Zurdo" Ramírez, la oportunidad por la que inició en el arte de la defensa y el ataque. Dmitri Bivol se enfrentó al mazatleco en la Arena, Abu Dabi, en Emiratos Árabes Unidos en noviembre de 2022. El ruso le ofreció un repaso al mexicano, con sorpresa los aficionados observaron al "Zurdo" lento, sobrellevando el compromiso, sin fortaleza, limitado, parecía que había olvidado el repertorio en Mazatlán, engordado, presumió mayor talla, tamaño que proyectaba indefensión. Con aquella exhibición, "Zurdo" echó por la borda la posibilidad de encontrarse en el cuadrilátero con "Canelo", y con los millones de dólares.

"Zurdo" después ganó el campeonato mundial semicompleto, hoy es titular crucero, y en mayo arriesgará ante el estadounidense David Benavidez, el boxeador que se hizo de importante popularidad con los retos a Saúl Alvarez, estrategia que no disminuye rendimiento, el padre de Benavidez, mantiene en aumento la cotización, lo más reciente, dijo que en un encuentro, David Benavidez mandaría al hospital a "Canelo"... Y por ahí estaré atisbando.