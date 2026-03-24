SIAPA recibe 7.5 reportes cada hora

Las quejas por agua turbia representan apenas el 1.5% del total de reportes que recibió el año pasado el SIAPA, según cifras oficiales del organismo.

También me sorprendió. ¿Qué más reporta la ciudadanía?

En 2025, la dependencia recibió mil 11 quejas por mala calidad del agua, información que obtuve por transparencia.

Esa cifra, como he compartido en anteriores entregas, ayuda a dimensionar la crisis por la mala calidad del agua en la ciudad.

Sin embargo, el Informe Anual 2025 del SIAPA consigna que ese año recibieron 65 mil 952 reportes en tres rubros: Alcantarillado, Distribución y Mantenimiento de Redes.

¿De dónde salieron tantos reportes? ¿Qué significa cada uno de los tres apartados? ¿Qué tipo de problemas generan y cómo impacta en el servicio?

Sabemos que los socavones, las fugas de agua, la baja presión, el alcantarillado en mal estado, desabasto, mala calidad del líquido y fallas de los medidores forman parte de ese universo de quejas.

Esto significa que el SIAPA recibe, en promedio, 180 reportes diarios: 7.5 cada hora. Esta saturación explica, en parte, el colapso en las líneas de Siapatel y la demora en la capacidad de respuesta en campo.

Un análisis de esas quejas permitiría entender qué problemas enfrenta la ciudadanía para atenderlos de manera urgente.

Mi hipótesis es que se ha subestimado la magnitud de la crisis. Si bien la calidad del agua y el desabasto son las aristas más visibles y políticas, el deterioro sistémico de la red -reflejado en las miles de quejas- es el verdadero fondo del problema.

Para evitar sesgos o equivocaciones en mi interpretación de los datos he solicitado, en dos ocasiones, una entrevista con el director o responsable de área en el SIAPA. Hasta ahora no he obtenido respuesta.

Ismael Jáuregui, nuevo titular del organismo tras la destitución de Antonio Juárez Trueba, expresó ayer su voluntad de trabajar de la mano con colectivos y ciudadanía para paliar la crisis del organismo y encontrar soluciones.

Ojalá que también se refleje una mayor apertura a la prensa y a informar con transparencia a la ciudadanía pues, como hemos visto, el silencio y los eufemismos sólo agravan la crisis.