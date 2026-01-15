SIAPA, cuenta regresiva

El Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) inició el 2026 como terminó el 2025: con una lluvia de quejas por el mal servicio.

Los directivos del SIAPA se la jugaron y se arriesgaron a cambiar, para este inicio de año, el megacorte de agua que tradicionalmente se hacía en Semana Santa, argumentando que, por el frío, hay menos demanda del líquido en estos días que en el caluroso mes de abril.

Suena razonable, pero sin duda la suspensión del suministro de agua el primer fin de semana de este año en casi 900 colonias del Área Metropolitana de Guadalajara fue factor para que el SIAPA recibiera múltiples reclamos, que amainaron gracias a que el servicio se restableció en la mayoría de las colonias antes del miércoles 7 de enero.

Y es que la maltrecha imagen del organismo operador del agua, que entró en crisis en el sexenio de Enrique Alfaro por la falta de pericia y conocimiento de los funcionarios que se hicieron cargo y que fueron puestos ahí bajo la lógica del amiguismo y el compadrazgo, poco se pudo recomponer en el primer año de Gobierno de Pablo Lemus.

Lejos de hacer una limpia y una auditoría para deslindar responsabilidades de los eventuales malos manejos que dejaron a un SIAPA en la bancarrota, se supo de la contratación de Elizabeth Castro, una ex conductora de televisión que cobraba casi 80 mil pesos al mes por las presuntas asesorías técnicas que daba sin saber nada del tema. Esta corruptela sigue en la más completa impunidad.

El año pasado, además, se intentó dar un “tarifazo” con incrementos a los usuarios de hasta 200 por ciento, que el gobernador tuvo que frenar. Así, el aumento en los cobros del agua para este año quedó en 9.65 por ciento, con la promesa de mejorar las finanzas del SIAPA e invertir en infraestructura para ofrecer un mejor servicio.

Del plan de reestructuración completa a esta dependencia, que anunció el gobernador luego del escándalo por el caso Castro, apenas se han tomado medidas parciales y sigue pendiente el aterrizaje de la reingeniería general que se aprobó en noviembre pasado en la Junta de Gobierno del SIAPA, que integra el gobernador y los alcaldes metropolitanos.

Para evitar contrataciones irregulares como la de Castro, también en noviembre se aprobó en el Congreso una reforma para modificar los requisitos para ocupar puestos directivos y buscar mejorar la profesionalización de los responsables del manejo del organismo operador del agua. Los diputados aprobaron también realizar una auditoría externa al SIAPA, misma que prometieron terminar antes de que concluyera el 2025, y que podría ser uno de los primeros campanazos de casos de corrupción en este 2026. El documento de la reingeniería general tampoco ha llegado al Congreso, como prometieron sus directivos.

Así, pues, superado el megacorte de agua de la semana pasada, inició la cuenta regresiva para Antonio Juárez Trueba, que contra todo pronóstico sigue al frente de este organismo encargado de dotar de agua a la metrópoli, y al que en el Congreso estatal lo esperan con lo que tiene pendiente.