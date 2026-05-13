Sheinbaum insiste en la defensa de Delgado

Así como se ha procedido desde Palacio Nacional en la defensa por la extradición de Rubén Rocha Moya, amparándose en las falta de “pruebas” -cuando en el pasado reciente 92 narcotraficantes han sido enviados al país vecino sin el “requisito” que ahora se exige y que en los últimos 20 años cerca de 700 delincuentes han seguido ese camino, según los datos de transparencia de la Fiscalía General de la República (FGR)-, de la misma manera ahora -en la misma tribuna- se defiende al secretario de Educación Pública, Mario Delgado, después de la “metida de pata” que dio con la intención de modificar el calendario escolar, con la narrativa -justificada solo en algunos estados- de las altas temperaturas y el infundado razonamiento del mundial de futbol.

El lunes por la mañana la presidenta Sheinbaum -después de que ya había dado su “recomendación” el viernes de que no se modificara el calendario escolar-, salió en defensa de Mario Delgado, bajo la premisa que “No fue una ocurrencia de Mario, fue una petición de muchos maestros y padres de familia, y aprobado por todos los secretarios de educación de los estados y avalado por el Consejo Nacional de Autoridades Educativas”. Y ayer martes, cuando ya se había reculado en la intención, manteniéndose las fechas originales del programa de estudios, la mandataria enfocó su comentario -nuevamente- en amparo de su secretario de educación, al señalar que “... fue la decisión que tomó el Consejo Educativo, donde participa el secretario de Educación Pública y los secretarios de las entidades de la República”, tragándose su guion original y reconociendo, “Hubo, como saben, sobre todo, madres y padres de familia y maestros, que no estuvieron de acuerdo”.

La “ocurrencia” no fue de los maestros ni de los padres de familia, y aparentemente ni de algunos secretarios de educación de los estados, como fue el caso de Juan Carlos Miramontes de Jalisco, quien rechazó que estuviera de acuerdo con el cambio. Salió de la reunión del Consejo Educativo, en donde Mario Delgado es el líder y quien al final de cuentas avaló lo que a “todas luces” era una mala decisión. Y fue él mismo quien al final de cuentas salió con una amplia sonrisa para hacer el anuncio del cambio, así como tuvo que salir con una sonrisa fingida para componer la aberración y recular. Lo que sorprende, es que, ante el espectacular error, desde el púlpito de Palacio “se diga una cosa como se dice otra” y se defienda la irresponsabilidad de un funcionario.

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